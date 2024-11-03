Звезда 'Барби' Марго Робби впервые стала мамой

Австралийская актриса, звезда комедийно-феминистического фильма "Барби" Марго Робби впервые стала мамой. У 34-летней знаменитости и ее мужа, кинопродюсера Тома Акерли родился сын.

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Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на информацию инсайдеров, звездная семья увеличилась еще на одного человека 17 октября. Близкие и друзья новоиспеченных родителей держали радостную новость в тайне, чтобы не нарушать конфиденциальность супругов.

По словам источника, роды у Марго Робби начались за две недели до определенного врачами срока. Однако сейчас как с младенцем, так и с мамой "все хорошо".

Незадолго до рождения первенца Тома Акерли заметили у дома супругов в Венис-Бич. Продюсер приобрел множество детских товаров и бутылку вина, вероятно, чтобы отпраздновать пополнение.

По словам инсайдеров, хотя на протяжении всей беременности знаменитость не прекращала актерскую деятельность, тщательно готовилась к рождению первенца. Источник отметил: "Робби и Акерли очень давно хотели стать родителями и сейчас невероятно счастливы".

Напомним, впервые о беременности звезды "Барби" стало известно летом. В течение длительного времени пара держала в тайне будущее пополнение. Однако, когда круглый животик актрисы стал заметным, она не перестала появляться на публичных мероприятиях.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Карди Би в третий раз родила от бывшего мужа и показала фото родов.

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