Санта-Луна, Доминик и другие необычные имена детей украинских звезд

Выбор имени для ребенка – всегда волнующий момент в жизни родителей. Те изучают все о нем: начиная от благозвучия и происхождения, заканчивая тем, как это может повлиять на личность и будущее чада. Пока нет научных свидетельств о том, действительно ли имя формирует судьбу человека. А это значит, что не существует и опровержений.

Некоторые мамы и папы хотят, чтобы имя малыша было необычным, а иногда и загадочным, и украинские звездные родители – не исключение. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Джамала

Украинская певица Сусанна Джамаладинова (Джамала) и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов крымскотатарско-армянского происхождения. Для своих сыновей они выбрали соответствующие имена – Эмир-Рахман и Селим-Гирай. В переводе с русского языка Эмир означает "правитель", а Рахман – "милостивый". Другое имя звезда объяснила так: "Селим-Гирай – имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Гирай – мне.".

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2. Илона Гвоздева

Украинская танцовщица, а также педагог-хореограф Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомячуком воспитывает дочь Рию (Валерию; с лат. это означает "крепкая", "сильная духом") и сына Доминика (происходит от лат. слова Dominus – "Господь, Бог"). К слову, оба ребенка похожи на звездную маму.

3. Владимир Остапчук

Украинский телеведущий, актер и стендап-комик Владимир Остапчук и его бывшая жена Елена Войченко имеют двоих детей. Девочку экс-супруги назвали Эмилией (от лат. имени "Aemilius", что в переводе означает "соперник"), а мальчика – Эваном-Александром (сокращенно – Эван; имя имеет библейское происхождение и означает "молодой боец").

4. Даниэль Салем

Украинский ресторатор и телеведущий, который в феврале 2022 года стал на защиту страны, Даниэль Салем и его экс-жена Мария – родители дочери по имени Санта-Луна (Santa с итал. "святая", а lūna – с латыни означает "лунный свет"). К слову, бывшая пара рассматривала и другие варианты для девочки – Таня и Светлана.

5. Ксения Мишина, MONATIK

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина тоже для своего чада выбрала нестандартное имя – назвала Платоном (с греч. "широкоплечий"). Знаменитость воспитывает сына сама, а с его отцом разошлась, когда была беременна. Интересно то, что в украинском шоу-бизнесе есть еще один артист, воспитывающий сына по имени Платон. Это украинский певец и танцор Дмитрий Монатик (MONATIK). Другого сына он и его жена Ирина назвали Даниилом.

Ранее OBOZ.UA писал о детях украинских звезд, похожих на звездных мам.

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