Как две капли: дети украинских звезд, похожие на звездных мам. Фотосравнения

Иногда кажется, что генетика ленится. При создании внешности ребенка нажимает "copy&paste". Причем берет данные одного из родителей. К примеру, матери. И только потом вносит незначительные изменения: немного другой нос, разрез глаз или что-либо еще.

Среди украинских знаменитостей немало тех, кто гордится своими сильными генами. Ведь их дочери очень похожи на них. Кто эти счастливчики – читайте в материале OBOZ.UA.

1. Оля Полякова и ее дочь Маша

Украинская певица, актриса, блоггер и телеведущая Оля Полякова имеет двух дочерей. Младшую, Алису, часто называют копией папы. А вот старшая, Маша, явно больше черт взяла от матери. Особенно если посмотреть на фото артистки в 16-летнем возрасте. Посмотрите, у них почти одинаковый разрез глаз, форма бровей и овал лица. Не только внешние данные и генетика их объединяют, но и увлечение. Маша уже начала делать свои первые шаги в певческой карьере.

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2. Вера Брежнева и ее дочь Соня

Украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева – мама двух дочерей, Сары и Сони. Старшей, Соне, которую артистка родила от политика Виталия Войченко, 22 года. Она вся в маму: разрез глаз, длинные ноги, пышная шевелюра и сияющая улыбка. А еще девушку, как и Веру, интересуют съемки в кино и моделинг.

3. Елена Кравец и ее дочь Маша

Если бы вы не знали, что украинская юмористическая актриса Елена Кравец и Маша Кравец – мать и дочь, можно было бы подумать, что это сестры. Маша унаследовала все лучшее от матери: улыбку, разрез глаз, овал лица и выразительные скулы. Без сомнений, эта леди сможет занять свое место на звездном Олимпе: она много времени уделяет танцам, путешествует и активно развивает свою страницу в Instagram.

4. Ольга Сумская и ее дочери

Дочери украинской актрисы и телеведущей Ольги Сумской обе похожи на мать. Старшая, Тоня Паперная, которая живет в РФ и не высказывается о войне в Украине, почти сестра-близнец Ольги. А вот младшая, Анна Борисюк, кажется, больше черт "позаимствовала" у папы. Однако, если посмотреть на архивные фото Сумской, видно, что и с ней много общего.

5. Руслана и ее мама

Украинская певица, пианистка и танцовщица Руслана – копия собственной мамы Нины Аркадьевны Лыжичко. В этом вы убедитесь, посмотрев на рождественские фото, которые артистка опубликовала у себя в Instagram. Жаль, что в сети нет фотографий Нины Аркадиевны в молодом возрасте. Вполне вероятно, вы заметили бы еще больше общих черт между ней и дочерью.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 красавицах-дочерях, похожих на своих звездных пап.

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