Самый популярный телесериал в мире: как за четверть века изменились главные актеры 'Спасателей Малибу', которым уже далеко за 50

Легендарный американский телесериал "Спасатели Малибу" выходил в эфир с 1989 по 1999 годы и собирал перед экранами зрителей со всего мира. Киноманам настолько полюбилась история о команде молодых профессионалов, которые спасали людей на пляже и в воде, что лента даже попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный проект, который смотрели более 1,1 миллиарда человек. Актеры, которые присоединились к созданию сериала, мгновенно стали кумирами для глобальной аудитории, однако за четверть века они сильно изменились.

Звездам "Спасателей Малибу" уже далеко за 50 лет, поэтому, узнать в них любимых персонажей может быть немного трудно. Однако, несмотря на изменения, некоторые из главных актеров проекта воссоединились, чтобы подарить фанатам продолжение культовой истории. Как изменились звезды сериала смотрите в материале OBOZ.UA.

Недавно на одном из пляжей Калифорнии заметили тройку актеров из оригинального состава "Спасателей Малибу" Майкла Бергина (Джек "Джей Ди" Дариус), Келли Пеккард (Эйприл Гимински) и Дэвида Чокачи (Коди Мэдисон). Они приняли участие в перезапуске легендарного проекта, а в течение съемок делали много селфи, отжимались от песка и позировали с досками для серфинга. Кадры, на которых можно увидеть, что с годами знаменитости не потеряли форму, завирусились в сети и спровоцировали фурор.

"Звезды сериала "Спасатели Малибу" возвращаются на пляж в Калифорнии для съемок перезапуска сериала телеканалом Fox. Физическая форма звезд, которым за 50-х, привлекает внимание"

"Какая радость! В новых "Спасателях Малибу" появятся актеры из оригинального сериала".

Как изменились главные актеры сериала

Дэвид Хассельхофф (Митч Бьюкеннон)

Актеру уже исполнилось 73 года. Он до сих пор выглядит мужественно, но все же морщины на лице и седые волосы выдают почтенный возраст.

Паркер Стивенсон (Крейг Померой)

С момента участия в сериале "Спасатели Малибу" знаменитость заметно полысел. Стивенсон несколько обновил имидж, отрастив короткую бороду, которая с годами поседела.

Шон Уэзерли (Джилл Райли)

66-летняя актриса до сих пор остается эффектной блондинкой. Она почти не постарела и имеет выразительные черты лица, а вот сферу деятельности сменила. Шон Уэзерли почти не снимается в кино и ведет более частный образ жизни.

Майкл Бергин (Джек "Джей Ди" Дариус)

До участия в "Спасателях Малибу" звезда построил успешную модельную карьеру. Сериал принес ему широкую узнаваемость, однако с годами он немного отошел от кино и стал агентом по недвижимости.

Келли Паккард (Эйприл Гимински)

Знаменитость достигла карьерных вершин как в кино, ведь сыграла более 20 ролей, так и в моделинге. Кроме того, Паккард реализовала себя и в индустрии музыки.

