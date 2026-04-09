Самые завидные королевские холостяки, о которых вы никогда не слышали: от 'двойника' принца Гарри до персонального тренера. Фото

Наименее публичные члены британской королевской семьи все чаще привлекают внимание западных таблоидов – в частности после пасхальной службы в Виндзоре (Англия), где 18-летний Джеймс Маунтбеттен-Виндзор получил более заметную роль рядом с принцем и принцессой Уэльскими Уильямом и Кейт. Его появление стало поводом снова заговорить о так называемых "скрытых" королевских наследниках, которые не выполняют официальных обязанностей, но остаются частью аристократического круга.

Среди них, как пишут в Daily Mail, – несколько молодых мужчин с известными фамилиями, которые ведут преимущественно частную жизнь, строят карьеру вне дворца и очень редко появляются на публике. Часть из них уже называют самыми завидными холостяками британской аристократии – от наследников старинных поместий до военных и представителей креативных индустрий.

29-летний Кассиус Тейлор – внук принца Эдварда, герцога Кентского

Он работает в сфере искусства, организовывает выставки и мероприятия, а также выступает как диджей. Тейлор получил образование в Голдсмитском колледже и некоторое время работал в PR-индустрии, после чего основал собственную компанию. В публичном пространстве он появляется преимущественно на арт-событиях в Лондоне.

29-летний Александр Огилви, внук принцессы Александры

Он учился в США, работал в технологической компании в Нью-Йорке, а затем завершил обучение в Королевской военной академии Сандгерста. После этого присоединился к британской армии. В медиа его неоднократно упоминали как одного из самых привлекательных представителей королевской семьи.

18-летний Джеймс Маунтбеттен-Виндзор – сын принца Эдварда и Софи, герцогини Эдинбургской

Несмотря на происхождение (племянник короля Чарльза II), он и его сестра выросли без титулов Его/Ее Королевского Высочества и долгое время оставались вне публичной жизни. Сейчас Джеймс завершает обучение и пока не определился с дальнейшим путем – или это будет университет, или участие в королевских обязанностях.

Он ведет довольно частный образ жизни: увлекается рыбалкой, проводит время с друзьями и избегает светских событий.

26-летний Чарльз Линли, сын Дэвида Армстронга-Джонса и внук принцессы Маргарет

Он ведет закрытую жизнь и занимается музыкой. Чарльз учился в Итоне и университете Лафборо в Англии, после чего сосредоточился на творчестве. В будущем он должен унаследовать титул графа Сноудона.

32-летний Луи Спенсер, племянник принцессы Дианы

Он вырос в Южной Африке, учился в Эдинбургском университете и получил актерское образование. Сейчас работает под сценическим именем и сотрудничает с актерским агентством. Рыжеволосый Спенсер является наследником поместья Алторп – семейного дома принцессы Дианы.

27-летний Артур Чатто, внук принцессы Маргарет

Он служит в Королевской морской пехоте и ранее работал персональным тренером. Чатто также участвовал в благотворительных спортивных проектах и известен своим интересом к экстремальным видам спорта.

18-летний Альберт Виндзор, сын лорда Николаса Виндзора

Он вырос в Риме и редко появлялся на публике, однако в последнее время его имя чаще упоминают в светских медиа. Альберт является прямым потомком короля Георга V (дедушки Елизаветы II) и потенциальным наследником герцогства Кентского. В 2025 году Альберт начал чаще появляться на публичных мероприятиях, в частности на церемониях с участием старших членов семьи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Пасху семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые за последние 3 года вышла в люди в полном составе. Они пропускали традиционную церковную прогулку в 2024 и 2025 годах из-за лечения рака у принцессы.

