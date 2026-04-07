'Самый завидный холостяк Великобритании': как выглядит загадочный граф Уэссекский, который почти не появляется на публике. Фото

Самый завидный холостяк Великобритании – 18-летний граф Уэссекский Джеймс Маунтбеттен-Виндзор (сын принца Эдварда, герцога Эдинбургского) – редко появляется на публике, однако решил сделать исключение на Пасху, которую римо-католики и большинство протестантов праздновали в этом году 5 апреля. Он посетил праздничную службу королевской семьи в Виндзоре.

Видео дня

Молодой представитель династии впервые за долгое время принял участие в мероприятии вместе с главными членами британской монархии – королем Чарльзом III, королевой Камиллой, семьей принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон и другими. Его появление 5 апреля 2026 года в часовне Святого Георгия стало одним из немногих публичных появлений за последние годы, отмечают в Daily Mail.

Граф Джеймс прибыл вместе с отцом, принцем Эдвардом, и присоединился к процессии рядом с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и их детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Во время мероприятия граф Вессекский был сдержан и элегантен, придерживаясь классического стиля, присущего младшим членам королевской семьи. На обнародованных фото с события он запечатлен рядом с принцессой Уэльской, с которой общался перед началом службы, а также в кругу ближайших родственников.

Джеймс является сыном герцога Эдинбургского принца Эдварда и герцогини Софи, и одновременно – самым молодым внуком покойной королевы Елизаветы II. В декабре 2025 года он достиг совершеннолетия, после чего возросло внимание к его будущей роли в монархии. В то же время он занимает 16-е место в очереди на британский престол.

Несмотря на королевское происхождение, Джеймс и его старшая сестра леди Луиза росли без титулов Его и Ее Королевского Высочества. Это было сознательное решение их родителей, которые стремились обеспечить детям максимально обычное детство вне чрезмерной публичности.

Именно из-за такой политики семьи граф Вессекский долгое время оставался вне поля зрения медиа. Его даже называли "скрытым членом королевской семьи", ведь он редко посещал официальные мероприятия, сосредотачиваясь на учебе. Сейчас он завершает образование в престижном колледже Редли в Оксфордшире, Англия.

Известно, что Джеймс ведет довольно частный образ жизни: увлекается рыбалкой, проводит время с друзьями и избегает светских событий. По информации британских медиа, именно такая сдержанность и отсутствие скандалов делают его одним из самых перспективных представителей младшего поколения монархии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!