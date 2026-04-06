В машине было 7 детей: звезда 'Беверли-Хиллз 90210' попала в страшное ДТП

Актриса Тори Спеллинг, известная по сериалу "Беверли-Хиллз 90210", попала в ДТП в Калифорнии, США. В автомобиле на момент аварии находилось семеро детей, всех пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел 4 апреля в городе Темекула, примерно в 130 километрах от Лос-Анджелеса, отмечают в TMZ. По данным правоохранителей, вызов поступил около 17:45–18:00 по местному времени. На месте обнаружили два поврежденных столкнувшихся автомобиля.

По предварительной информации, машину Спеллинг протаранил другой водитель, который, вероятно, превысил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются, задержаний по делу не проводилось.

В салоне авто актрисы находились ее четверо детей, а также трое детей их друзей. Все пассажиры прошли осмотр медиков на месте, после чего их вместе со Спеллинг доставили в больницу тремя каретами скорой помощи.

По информации американских медиа, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, в том числе порезы, ушибы и подозрения на сотрясение мозга. Сейчас их состояние оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

Очевидцы сообщают, что после аварии актриса находилась в возбужденном состоянии и активно общалась с полицейскими. В то же время, по данным источника, более серьезных последствий удалось избежать, в частности благодаря быстрой реакции водителя во время столкновения.

Автомобиль, который, предположительно, стал причиной аварии, получил значительные повреждения, тогда как транспортное средство Спеллинг пострадало меньше.

Это не первый подобный инцидент в жизни актрисы. В 2011 году она уже попадала в серьезное ДТП вместе с детьми, когда пыталась уйти от преследования папарацци.

"Папарацци преследовали меня с детьми до школы. Я пыталась убежать и попала в довольно большую аварию, разрушив целую стену школы", – отмечала тогда актриса.

Справка. Тори Спеллинг – дочь известного телепродюсера Аарона Спеллинга и актриса, которая получила известность благодаря роли Донны Мартин в культовом сериале 1990-х годов "Беверли-Хиллз 90210". Она является матерью пятерых детей.

