Самая красивая звезда в мире сделала широкий жест поддержки Украины на волне бешеной популярности. Фото

После выхода на большие экраны фильма о мире высокой моды "Дьявол носит Prada 2" исполнительница главной роли Энди Сакс, американская актриса Энн Хэтэуэй, почти ни на минуту не остается без внимания общественности. На фоне бешеной популярности звезда сделала сдержанный но одновременно красноречивый жест поддержки Украины – вышла в свет в костюме с сине-желтым платком в кармане жакета.

Видео дня

В символическом образе артистка, которая носит "титул" самой красивой знаменитости в мире, появилась в популярном проекте "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". Она блистала в студии в деловом аутфите, который благодаря правильной стилизации излучал эстетику непринужденности.

Энн Хэтэуэй выбрала для себя черный костюм свободного кроя от итальянского модного бренда Versace, который скомбинировала с контрастной белой рубашкой. Легкого шика образу она добавила с помощью босоножек на высоком каблуке, а главный акцент сосредоточила на деталях. Из кармана жакета актрисы выглядывал платок в цветах украинского флага.

Хэтэуэй отдала предпочтение женственной прическе, закрутив волосы в легкие волны. Естественные черты внешности она подчеркнула нюдовым макияжем, сделав акцент на глазах.

Стоит заметить, что звезда фильма "Дьявол носит Prada 2" почти на протяжении всей карьеры не перестает удивлять поклонников своим изящным стилем и прекрасным внешним видом. За последние несколько десятилетий лицо Энн Хэтэуэй почти не изменилось, а стройная фигура остается примером для многих, поэтому журнал People даже объявил ее самой красивой знаменитостью в мире.

"Это все еще немного нереально для меня. Я до сих пор пытаюсь это осознать и просто ожидаю, что люди будут меня дразнить по этому поводу!", – прокомментировала селебрити новый "титул".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!