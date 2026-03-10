'Самая красивая девушка в мире' Тилан Блондо обручилась с наследником известной актерской династии. Фото пары

Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли "самой красивой девушкой в мире", объявила о помолвке со своим бойфрендом – французским актером и диджеем Беном Атталем. Радостной новостью 24-летняя знаменитость поделилась в соцсетях после романтического путешествия в Грецию, показав фото с предложения руки и сердца.

На опубликованных в Instagram фотографиях Блондо продемонстрировала большое бриллиантовое кольцо, которое 28-летний Атталь подарил ей во время предложения руки и сердца. В подписи к публикации модель кратко сообщила о смене статуса: "Я сказала "да" своему лучшему другу. За то, чтобы навсегда".

Атталь тщательно подготовился к предложению. Предложение состоялось во время ужина у океана – к столу пары вела дорожка из красных лепестков роз, а сама атмосфера была оформлена в романтическом стиле. После помолвки влюбленные решили продолжить отдых в роскошном отеле, расположенном на побережье с видом на Эгейское море.

Пара находится в отношениях с 2020 года. Они не часто комментируют личную жизнь, однако периодически публикуют совместные фото в соцсетях. Ранее Блондо встречалась с французским диджеем Миланом Мериттом.

Что известно о женихах

Бен Атталь походит из известной актерской семьи. Он является сыном французского актера и режиссера Ивана Атталя и актрисы и певицы Шарлотты Генсбур. Его бабушкой и дедушкой являются легендарные артисты Джейн Биркин и Серж Генсбур, которые оставили заметный след во французской культуре.

Изначально Атталь не планировал строить актерскую карьеру. В юности он получил кулинарное образование и работал в ресторанах в Великобритании. Однако впоследствии решил попробовать себя в кино и начал сниматься в фильмах своего отца. Одной из его самых известных ролей стала работа в драме Les Choses humaines ("Дела человеческие"), где он исполнил главную роль студента престижного университета.

Что касается Тилан Блондо, она стала известной еще в детстве. В шесть лет журнал Vogue Enfants назвал ее "самой красивой девушкой в мире". На тот момент она уже имела опыт работы на подиуме – в четыре года она участвовала в показе дизайнера Жан-Поль Готье.

В десять лет Блондо появилась на страницах французского Vogue. Фотосессия вызвала споры, поскольку часть общественности раскритиковала образы со взрослым макияжем и стилизацией. Несмотря на критику, карьера модели продолжила развиваться.

После подросткового периода Блондо начала активно работать во взрослой индустрии моды. В 2017 году она дебютировала на подиуме для Dolce & Gabbana во время Недели моды в Милане. В том же году модель стала лицом L'Oréal Paris, а также сотрудничала с такими брендами, как Chanel, Ralph Lauren и Lacoste.

Модель представляет агентство, где также работают супермодели Джиджи Хадид, Белла Хадид и Кайя Гербер. Помимо модельной деятельности, в 2020 году Блондо запустила собственный бренд одежды Heaven May Clothing.

В различных интервью модель также говорила о давлении, которое испытывала из-за ранней популярности и титула "самой красивой". Она отмечала, что не стремится соответствовать жестким стандартам индустрии моды и не готова менять свой образ жизни ради требований подиума.

