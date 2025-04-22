Ее фотографиями любовался весь мир: как с годами изменилась 'самая красивая девочка' Тилан Блондо, карьера которой началась в 4 года

В возрасте шести лет французская модель и актриса Тилан Блондо стала обладательницей почетного титула "самой красивой девочки". Ее мягкие черты лица, большие голубые глаза и светло-русые волосы привлекали внимание многих известных брендов и вызывали восхищение у людей во всем мире.

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Строить карьеру в индустрии моды француженка начала в возрасте четырех лет и с того момента не прекращает совершенствоваться. Она подписывает контракты с популярнейшими международными агентствами, а в свои 24 уже считается одной из самых высокооплачиваемых юных моделей мира.

Тилан Блондо родилась 5 апреля 2001 года. Мамой актрисы является Вероника Любри, которая раньше работала на французском телевидении, однако сейчас создает одежду для детей и будущих мам, а отцом – футболист Патрик Блондо.

Заявить о себе в индустрии моды девушке удалось благодаря модельеру Жану-Полю Готье, который первым взял ее на работу. В возрасте 10 лет фотографии Тилан Блондо появились на страницах журнала Vogue, что стало важным шагом в ее карьере, однако привело к сильному возмущению у общественности. Тогда издание обвинили в растлении малолетних.

Однако это не помешало развитию француженки, поэтому в 2014-м она подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models. Работать там девушка начала в 15 лет. А вот в 2015-м она получила роль Габриэль в фильме "Белль и Себастьян, приключения продолжаются".

В свои 23 года Тилан Блондо уже стала лицом мировых брендов, включая Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss и Chanel. В частности, модель имеет довольно успешный блог в соцсети Instagram, где количество подписчиков насчитывает почти 7 миллионов. Просматривая страницу Тилан Блондо, можно заметить, что с годами она несколько изменила свою внешность, перекрасив волосы в глубокий темный цвет. К тому же черты ее лица стали отчетливее по сравнению с детскими годами.

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