Самая колоритная финалистка Нацотбора на Евровидение 2023 Fiinka ответила, примет ли участие в конкурсе в этом году

Украинская певица Fiinka (настоящее имя – Ирина Выхованец), которая принимала участие в финале Нацотбора на Евровидение 2023 с колоритной песней "Довбуш", призналась, готова ли участвовать в песенном конкурсе в этом году. Артистка не дала конкретного ответа, но объяснила, что в определенном случае готова посоревноваться за возможность представить Украину.

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Она отметила, что если удастся написать классную конкурсную песню, примет участие. В частности, Fiinka в программе Weekend Show на М1 сравнила Нацотбор с рождением ребенка.

"Знаете, это так, как ребенка родить. Ты говоришь, что больше туда не вернешься никогда, но потом ты забываешь, у тебя память отбирает. И думаешь, а может еще раз? Если так спотыкаешься, как случайно бывает со вторым незапланированным, это может быть. Не отвергаю этот вариант", – сначала сообщила она.

Певица считает, что сможет принять участие в Нацотборе на Евровидение 2025, если напишет хит, который должен услышать весь мир. "Если сложится с песней, то почему бы нет. Если напишу что-то такое человеческое, что считаю, что должен услышать мир", – отметила артистка.

Fiinka также отреагировала на новость, что певица Солоха подала свою заявку на участие и на слухи, что за возможность представить Украину на конкурсе будет соревноваться Klavdia Petrivna. На вопрос ведущих, за кого бы из этих двух артисток она проголосовала, девушка вообще выбрала Тину Кароль, которая станет на шоу музыкальным продюсером.

"Выбрать между двумя? За Тину Кароль! Чтобы она с тем разобралась", – отшутилась Fiinka.

Известно, что певица выступала в финале Нацотбора на Евровидение 2023 с песней "Довбуш" с гуцульским колоритом. Постановка ее номера объединяла карпатскую аутентику и украинскую современность. Тогда не всем понравились народные мотивы и поэтому артистка заняла 4 место по всеобщему голосованию жюри и зрителей.

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