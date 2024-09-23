Как изменились Тимур Мирошниченко и Анна Тринчер за 10 лет. Фото тогда и сейчас

Украинская певица и инфлюенсер Анна Тринчер и незаменимый ведущий песенного конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко знакомы друг с другом уже 10 лет. В сети вспомнили, как они выглядели в 2015 году и насколько сильно изменились.

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Эти фото со сравнениями опубликовал шоумен у себя в Instagram. Анна Тринчер в 14 лет представляла наше государство на международной арене на Детском Евровидении 2015, когда модератором Нацотбора был Тимур Мирошниченко. Девушка тогда исполняла песню "Почни з себе" и заняла 11 строчку среди 17 участников из разных стран.

Однако прошло почти 10 лет, и они теперь оба стоят вместе на сцене Нацотбора на Детское Евровидение 2024 не как ведущий и гранд-финалист, а как двое ведущих. С этой ролью они справились безупречно.

"Анна Тринчер, дамы и господа! Украинская певица, инфлюенсер и, конечно, не могу не вспомнить, что в 2015 году Анна Тринчер уже представляла Украину на Детском Евровидении", – именно так объявил Тимур Мирошниченко свою соведущую во время эфира Нацотбора на Детское Евровидение 2024.

Их образы идеально дополняли друг друга: шоумен надел черный костюм с белой рубашкой, а певица – белые брюки и корсет, оголявший ее плечи. Инфлюенсер распустила свои волосы и сделала легкую укладку, которая спадала на правую сторону.

Ранее OBOZ.UA писал, кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение 2024. Зрители в последний момент изменили результаты голосования.

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