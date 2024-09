Нацотбор на Евровидение 2025 года стартовал: кто из звезд примет участие или намекал на это

Официально стартовал Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2025". Это знаменует начало приемки заявок от потенциальных участников шоу, которые будут бороться за право представлять Украину в Швейцарии в следующем году.

Видео дня

Об этом сообщает Суспільне. Для того, чтобы подать свою кандидатуру у желающих будет два месяца – с 17 сентября по 10 ноября 2024 года. Сделать это можно благодаря специальной онлайн-форме и на сайте eurovision.ua. По имеющимся данным, финал Нацотбора состоится в феврале 2025 года.

Критерии отбора

Новый музыкальный продюсер отечественного конкурса Тина Кароль призвала исполнителей воспользоваться шансом. Певица также отметила ключевые требования к композициям от артистов. "Важно, что один артист может представить несколько песен: две, три или даже четыре. Их можно подавать даже в демоверсиях", – напомнила звезда, порекомендовав музыкальным талантам экспериментировать.

"Но есть важные критерии отбора: это должны быть оригинальные авторские песни. Треки, созданные на основе других композиций, – не принимаются. Народные песни – не принимаются. Песни, которые уже были опубликованы, даже если это всего 10 секунд, – не принимаются". И помните, что хронометраж песни должен составлять 3 минуты", – добавила Кароль.

Артем Пивоваров

Еще до объявления дат Нацотбора многие украинские музыканты намекнули на свое желание принять участие в конкурсе. Одним из первых был певец Артем Пивоваров, обратившийся к пользователям с дилеммой еще в мае 2024 года. "Евро 2025?" – написал он сразу после завершения Евровидения в Мальме, Швеция, где Украину представлял дуэт певиц Jerry Heil и alyona alyona.

СолоХа

Вслед за своим коллегой, украинская исполнительница СолоХа вдохновилась шоу этого года и заявила о своих планах на участие в Евровидении-2025 от имени Украины. Об этом она рассказала в конце весны 2024-го.

LAUD

В мае 2024 года певец LAUD тоже присоединился к обсуждениям о Евровидении-2025, поинтересовавшись у фанатов стоит ли ему возвращаться на Нацотбор. "Готовиться на Евровидение или еще рано?", – написал артист в соцсетях. Последний раз звезда стоял на сцене отечественного конкурса в 2021 году, однако был дисквалифицирован из-за нарушения правил. До этого LAUD участвовал в Нацотборе-2018 и 2019.

Clonnex

Популярный в сети репер-львовянин Clonnex не обошел вниманием тему песенного конкурса, намекнув в соцсетях, что планирует подать заявку на Нацотбор. Юноша спросил подписчиков "Who should represent Ukraine at Eurovision 2025?", указав на себя. "Вы готовы? Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе со мной", – написал он под роликом, опубликованным в начале сентября 2024-го.

oneWITCH

Украинская певица oneWITCH (Виктория Родько) заявила, что готовится к Нацотбору-2025. Об этом эксклюзивно сообщает Дом Евровидения. Солистка группы Oy Sound System, которая уже соревновалась за шанс поехать на Евровидение в 2023 году, начала собственный проект после неудачной попытки. Тогда группа заняла 8 строчку и объявила о паузе.

MOLODI

Участники группы MOLODI рассказали в июне 2024 года ведущим Weekend Show на М1 о своих планах касаемо Нацотбора-2025. Тогда музыканты заявили, что работают над разработкой концепта заявки. Кроме того, артисты признались, что раньше уже пытались попасть на Нацотбор, однако тогда еще не имели серьезных релизов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как первая страна объявила своего участника на Евровидении 2025 года. Что известно о Theo Evan, который будет представлять Кипр – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!