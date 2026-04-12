'Пока мы вместе, зло бессильно': Зеленский и первая леди поздравили украинцев с Пасхой. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с Пасхой. В обращении они отметили, что сила украинцев в поддержке друг друга, вере и совместной борьбе за будущее.

Президент подчеркнул, что смыслы Пасхи помогают не терять надежды и находить свет даже в сложные времена. Обращение главы государства обнародовали в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что несмотря на все испытания, украинцы вместе смогли пройти сложный период и дождаться весны.

"Вместе мы преодолели эту зиму, самую тяжелую в нашей истории, но которая проиграла. Проиграла нам, и холод бесславно отступил, и мы дождались своей весны. И сегодня вместе отмечаем свою Пасху", – подчеркнул глава государства.

"Мы каждый год готовимся, собираем пасхальную корзину, разрисовываем писанки, выпекаем куличи, украшаем свой дом, сажаем деревья и цветы. И все это совсем не о еде или декоре, а о народе, который стремится, чтобы вокруг расцветала жизнь. И это и есть именно тот смысл, которым наполнена Пасха для всех нас", – подчеркнула Елена Зеленская.

Отдельно Зеленский вспомнил тысячи украинцев, которые на фронте защищают страну и свои семьи. Он выразил надежду, что наступит мирная Пасха. Глава государства подчеркнул, что ради этого 1509 дней продолжается борьба.

"Украина стоит твердо, упрямо, непоколебимо, зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену Пятой Пасхе во времена войны пришла первая мирная Пасха на всей нашей земле, для всех наших людей...За это стоит бороться, и мы делаем это уже 1509 дней. И на Пасху, как никогда, сильна наша вера. Вера в победу мира над войной", – отметил президент.

Президент отметил, что украинцы не только верят в чудеса, но и творят их ежедневно своими поступками, мужеством и взаимной поддержкой. Он подчеркнул, что единство и вера друг в друга делают зло бессильным.

"Мы искренне поздравляем вас с этим большим светлым днем. Всех невероятных людей, невероятных детей, вечно мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов, все наши города и села, которые заслужили мирную жизнь. Увидеть спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так, пусть будет мир и будет Украина", – отметили Зеленские.

