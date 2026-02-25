Когда будут магнитные бури в марте 2026: названы опасные даты

В начале марта 2026 года космическая погода будет преимущественно спокойной, однако в середине первой половины месяца ожидаются периоды повышения геомагнитной активности. Самые ощутимые возмущения магнитного поля Земли прогнозируют 10 и 14 марта.

В отдельные дни Кр-индекс будет достигать уровня небольшой магнитной бури. Об этом говорится в 27-дневном прогнозе космической погоды, обнародованном на Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Мощность возмущения магнитного поля Земли определяют по Kp-индексу – глобальным показателем геомагнитной активности по шкале от 0 до 9, где 0 означает отсутствие активности, а 9 – экстремальную магнитную бурю.

Согласно прогнозу, в первой половине марта ожидается следующая геомагнитная ситуация:

1-4 марта – Kp 2 (спокойствие);

5-6 марта – Kp 4 (повышенная активность);

7 марта – Kp 3 (беспокойство);

8 марта – Kp 2 (спокойствие);

9 марта – Kp 3 (беспокойство);

10 марта – Kp 5 (небольшая магнитная буря);

11-12 марта – Kp 3 (беспокойство);

13 марта – Kp 2 (спокойствие);

14 марта – Kp 5 (небольшая магнитная буря).

Специалисты отмечают, что во время магнитных бурь люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головную боль, усталость, колебания давления или нарушения сна. В то же время показатели прогноза могут уточняться в зависимости от солнечной активности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в последнюю неделю зимы Землю снова накрыла магнитная буря. В понедельник, 23 февраля, будет наблюдаться высокий уровень солнечной активности.

