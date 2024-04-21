5 интересных фактов о чеченском лидере Джохаре Дудаеве, который в 90-е предсказал войну России против Украины и был заклятым врагом Бориса Ельцина

Чеченский повстанческий лидер, государственный и политический деятель Джохар Дудаев был героем для своего народа, но фигурой, к которой политические и военные власти России сохраняли глубокую ненависть и презрение. Почему? Он был неугоден режиму. После распада СССР Дудаев стремился создать независимую Чечню и 27 сентября 1991 года стал президентом Чеченской Республики Ичкерия. Тогда российские власти не признали Ичкерию, а в 1994 году разожгли на ее территории войну... Кроме того, в 90-е Дудаев начал использовать термин "русизм" для обозначения русской имперской шовинистической идеологии, мол, она "отличается шизофренической формой мании мирового господства" и "обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории"...

Чеченского альтруиста не стало 21 апреля 1996 года (в 52-летнем возрасте). Он был убит ракетой, выпущенной из российского штурмовика Су-25, в результате спецоперации контрразведки РФ. Итак, к 28-й годовщине смерти Джохара Дудаева предлагаем узнать в материале OBOZ.UA о том, как он несколько раз чудом выжил, о его прогнозах касательно России и не только.

1. Быть чеченцем – приговор?

Джохар Дудаев родился в Чечне в 1944 году, возможно, самом трагическом году в истории его страны. В это время диктатор СССР Иосиф Сталин депортировал весь чеченский народ в Среднюю Азию, ложно обвинив его в сотрудничестве с нацистскими захватчиками. Джохар в возрасте восьми дней со своей семьей был депортирован в Казахстан, и прожил в ссылке 13 лет... Это повлияло на формирование у юноши мятежного характера. В частности, он долгое время изучал запрещенное в СССР каратэ, поскольку считал, что это боевое искусство изрядно укрепляет тело и дух.

Прошло много лет. В 1962-м, чтобы поступить в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище, Джохар назвался "осетином". Он знал, что чеченца после депортации туда учиться, скорее всего, не взяли бы. Это решение впоследствии круто изменило судьбу интеллектуально способного мужчины – он в 45-летнем возрасте дослужился до звания "генерал-майор авиации советской армии". Интересный факт: проведя много времени вдали от Чечни, Дудаев плохо помнил родной язык, так что во взрослом возрасте брал курсы по изучению чеченского.

2. Заботился как о себе, так и о других

Дудаев был человеком с непростым характером: вспыльчивый, но очень честный и порядочный. Всегда подстриженный, опрятный и в выглаженной одежде... Он даром голос не повышал, а подданных наказывал только за проступки. В целом, любил своих солдат. Показательный факт: однажды будущий чеченский президент зашел на кухню и попробовал еду, которую готовили военным. Далее он позвал поваров, приказал им варить более вкусные блюда и добавил, что в случае непослушания или халатности заставит их съесть весь котел. После этого инцидента качество и вкус еды значительно улучшились.

Когда Джохар Дудаев стал президентом, сразу подписал указ о создании герба, флага и гимна республики. Символом независимого государства стал черный волк (как знак свободы и борьбы чеченского народа). Тогда же бывший генерал-авиатор принял и неожиданное для сограждан решение – запретил местному телевидению транслировать советский мультфильм "Ну, погоди!", где, по его мнению, волк подвергается насмешкам и обидам, а также есть немало пропагандистских и бессодержательных сюжетов.

3. Трижды был в шаге от смерти

Чеченская республика вышла из состава СССР, соблюдая процедуру выхода и Конституции СССР. Тогда, 1 ноября 1991 года, новоизбранный президент Джохар Дудаев издал указ об объявлении государственного суверенитета – и стал заклятым врагом первого президента России Бориса Ельцина. Джохар отдавал себе отчет, что российские спецслужбы будут охотиться за ним, даровитым военачальником. И все равно не побоялся бросать им вызовы... В начале войны между Российской Федерацией и Чеченской республикой Ичкерия армия Дудаева успешно ликвидировала врага. Она в совершенстве маневрировала, следуя приказам чеченских военачальников и персонально Джохара.

После победы чеченцев в Грозном местные партизаны продолжали атаковать и уничтожать российские группировки! В связи с этим у Ельцина началась депрессия, и тот стал перекладывать ответственность за неудачи на своих генералов – говорил, что они его обманули. Хотя именно он приказал разжечь войну с Чеченской республикой и отказал Дудаеву в мирном разрешении конфликта. На это Джохар дерзко ответил: "В России все равно, кто президент. Президент Ельцин больше не контролирует настоящие властные структуры, в частности – армию"... Какова была реакция Ельцина? Он отдал приказ расстрелять чеченского лидера.

Российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать Дудаева. Первый раз не получилось, потому что снайпер промахнулся. При второй попытке взорвалась мина, заложенная под автомобиль президента Чечни, а сам он не пострадал. Третий раз Дудаев выжил, потому что вместе с охраной успел покинуть здание за пять минут до взрыва запущенной с самолета ракеты.

К сожалению, четвертая попытка стала успешной для ФСБ, ГРУ и ВВС Объединенной группировки федеральных сил в Чечне... 21 апреля 1996 года российские спецслужбы запеленговали сигнал от спутникового телефона Дудаева в районе села Гехи-чу (в 30 км от Грозного). Далее в воздух подняли 2 штурмовика Су-25 с лазерной головкой самонаведения на спутниковый телефон – и президент Чечни был убит. К слову, Джохар знал, что его разговоры часто прослушиваются. Тот даже шутил: "Что, подключились, ребята? Ну, слушайте...". Вот только президент был убежден, что невозможно отследить сигнал 15-минутного разговора. Ошибался... Более того, он надеялся, что война вскоре завершится, поэтому в роковой день активно вел мирные переговоры с депутатом Государственной думы РФ Константином Боровым. Это была ловушка.

4. Называл Россию "государством-рэкетиром" и предупреждал о ее планах касательно Украины

Чеченский повстанческий лидер хорошо знал о неуемном аппетите России. Так, в 1995 году в интервью для "Взгляд" он сказал: "Когда погорели на Афганистане, российские идеологи и политики решили привлечь Европу на свою сторону и заигрывать с Европой – чтобы усилиться к Индийскому океану, Ближнему Востоку, Босфору, Красному морю, а затем "шлепнуть" и Европу. Афганистан, а теперь еще и Ичкерия, обуздали аппетит (России. – Ред.). Но не прекратили. В Крыму будет бойня... Украина еще схлестнется с Россией. Пока существует русизм, он никогда не откажется от своих амбиций".

Джохар Дудаев добавил, что Россия по своей сути – рэкетир, который угрозами, танками и армадой выманивает себе деньги: "И если цивилизованный мир не хочет страдать, Россия говорит "дайте нам денег", чтобы компенсировать эту прибыль. Рэкет, обычный рэкет".

5. Верил в неотвратимый конец Российской империи

По словам Джохара Дудаева, российскому народу предстоят тяжелые испытания с неблагоприятными прогнозами. Почему? Он увидел, что Россия "закрыла для себя пути духовности и новой идеи", а выбрала третий путь – славянизацию (речь идет об объединении на славянской основе). Вот только государство-агрессор, по мнению Дудаева, не учла кое-что – "главный составляющий компонент славянизации, украинцы, никогда не смирятся с русификацией и русизмом".

Также чеченский лидер называл Россию "Карфагеном, который должен быть разрушен" и исчезнуть с карты истории, как Византийская и Османская империи. По его мнению, она будет иметь право на существование только в случае, если станет демократическим правовым государством, во что мало верил: "Демократией там и не пахнет по крайней мере такой, что соблюдает законы и права".

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