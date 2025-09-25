УкраїнськаУКР
русскийРУС

Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,8 т.
Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

Один из судов в Москве рассматривает иск против Аллы Пугачевой, поданный ветераном боевых действий в Афганистане и адвокатом Александром Трещевым. Он заявил, что в ее последнем интервью певица "оскорбила президента (диктатора Путина), армию и правоохранительные органы РФ", а также якобы "оправдала терроризм".

Видео дня

Трещев попросил суд обязать артистку публично опровергнуть свои слова и взыскать с нее 1,5 миллиарда рублей (450 миллионов гривен) компенсации. По его словам, эти деньги он планирует направить на нужды ветеранов войны, оставив себе символический один рубль.

Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

Слова Пугачевой, которые не понравились путинистам

Поводом для иска стало интервью россиянке Екатерине Гордеевой. В нем Пугачева выразила сомнение в политических решениях Владимира Путина, назвала Джохара Дудаева "порядочным и интеллигентным человеком" и даже призналась, что сожалеет о его гибели.

По информации российских пабликов, эти слова могут подпадать под статью 205.2 УК РФ о якобы "оправдании терроризма". Санкции по ней предусматривают штраф в несколько миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

Высказывания Пугачевой вызвали острую реакцию среди пропагандистских политиков и общественных деятелей. "Глава" Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такие слова не должны оставаться безнаказанными. Путинист Виталий Бородин, имеющий личную неприязнь к примадонне, призвал возбудить уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала интервью певицы "базаром лицемерия".

Справка: кто такой Джохар Дудаев

Джохар Дудаев родился в 1944 году во время депортации чеченцев в Казахстан. После лет ссылки семья вернулась на Кавказ, но долгое время жила в Украине – в Полтаве, где Дудаев служил в стратегической авиации. Он был известен как харизматичный военный и способный руководитель, получил звание генерал-майора.

Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

В 1991 году, после распада СССР, Дудаев возглавил Чеченскую Республику Ичкерия и стал ее первым президентом. Он провозгласил независимость Чечни, что привело к конфликту с Москвой, где потом его беспричинно назвали террористом.

В 1996 году Дудаева убила российская авиация во время войны в Чечне. Генерал погиб от ракет Су-25.

Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

В Украине память о нем хранят: в Полтаве установлена мемориальная доска и есть улица, названная его именем.

Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

Ранее OBOZ.UA писал, что Пугачева впервые назвала причину выезда из России и четко заявила о своей политической позиции. Уже тогда у нее начали закрадываться мысли, что в РФ ей делать нечего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!