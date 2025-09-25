Суд над Аллой Пугачевой: певице грозит лишение свободы и заоблачный штраф из-за нового заявления

Один из судов в Москве рассматривает иск против Аллы Пугачевой, поданный ветераном боевых действий в Афганистане и адвокатом Александром Трещевым. Он заявил, что в ее последнем интервью певица "оскорбила президента (диктатора Путина), армию и правоохранительные органы РФ", а также якобы "оправдала терроризм".

Трещев попросил суд обязать артистку публично опровергнуть свои слова и взыскать с нее 1,5 миллиарда рублей (450 миллионов гривен) компенсации. По его словам, эти деньги он планирует направить на нужды ветеранов войны, оставив себе символический один рубль.

Слова Пугачевой, которые не понравились путинистам

Поводом для иска стало интервью россиянке Екатерине Гордеевой. В нем Пугачева выразила сомнение в политических решениях Владимира Путина, назвала Джохара Дудаева "порядочным и интеллигентным человеком" и даже призналась, что сожалеет о его гибели.

По информации российских пабликов, эти слова могут подпадать под статью 205.2 УК РФ о якобы "оправдании терроризма". Санкции по ней предусматривают штраф в несколько миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Высказывания Пугачевой вызвали острую реакцию среди пропагандистских политиков и общественных деятелей. "Глава" Чечни Рамзан Кадыров заявил, что такие слова не должны оставаться безнаказанными. Путинист Виталий Бородин, имеющий личную неприязнь к примадонне, призвал возбудить уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала интервью певицы "базаром лицемерия".

Справка: кто такой Джохар Дудаев

Джохар Дудаев родился в 1944 году во время депортации чеченцев в Казахстан. После лет ссылки семья вернулась на Кавказ, но долгое время жила в Украине – в Полтаве, где Дудаев служил в стратегической авиации. Он был известен как харизматичный военный и способный руководитель, получил звание генерал-майора.

В 1991 году, после распада СССР, Дудаев возглавил Чеченскую Республику Ичкерия и стал ее первым президентом. Он провозгласил независимость Чечни, что привело к конфликту с Москвой, где потом его беспричинно назвали террористом.

В 1996 году Дудаева убила российская авиация во время войны в Чечне. Генерал погиб от ракет Су-25.

В Украине память о нем хранят: в Полтаве установлена мемориальная доска и есть улица, названная его именем.

