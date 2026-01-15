С планшетом вместо головы: Екатерина Павленко удивила ярким появлением на жеребьевке финалистов Нацотбора и стала мемом. Видео

В Киеве состоялась жеребьевка финалистов Национального отбора на Евровидение 2026, во время которого одна из участниц – Екатерина Павленко – появилась в нестандартном формате. Из-за физического отсутствия артистки на сцене вместо нее установили манекен в черном лаковом платье.

Трансляцию жеребьевки проводили на YouTube. Вместо лица манекена был планшет, на котором в режиме видеосвязи транслировали саму Екатерину Павленко. Такая идея стала поводом для мемов и шуток.

Во время жеребьевки Павленко получила номер 3 для выступления в финале Нацотбора.

Как объяснила сама певица, она не смогла приехать на событие из-за пребывания за границей. На момент жеребьевки Екатерина Павленко была в Нидерландах, где участвовала в одной из крупнейших музыкальных европейских конференций.

"У меня сейчас очень важная миссия. Я нахожусь в Нидерландах на одной из крупнейших музыкальных европейских конференций. Именно с этих конференций начинается европейская карьера артистов и в свое время мы там были с GO_A, – объяснила артистка. – Делегации из разных стран сейчас присутствуют здесь. Мы общаемся, мы продвигаем украинскую культуру и дальше продолжаем работать в этом русле".

В каком порядке выступят финалисты Нацотбора 2026:

Valeriya Force MOLODI Monokate The Elliens LAUD LELÉKA Mr. Vel KHAYAT Jerry Heil "ЩукаРиба"

Напомним, финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоится 7 декабря в 18:00.

