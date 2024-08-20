С дырками и затяжками. Вакарчук появился перед фанатами в интересной футболке

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал видео в необычном образе. Музыкант записал ролик, где анонсировал концерт группы в Кишеневе, который состоится в рамках благотворительного тура "Help For Ukraine".

Видео дня

Перед камерой певец предстал в белом лонгсливе с маленькими дырками. Наряд выглядел интересно и заставил фанатов думать о своем происхождении.

На самом деле The Guardian называет "проблемные" вещи (англ. – distressed) трендом 2024 года. Тенденция заключается в том, что одежда выглядит поношенной. Популярность "distressed" быстро возросла благодаря TikTok, а такие дома мировой моды, как Maison Margiela, подхватили тренд.

Ранее OBOZ.UA писал о том, где сейчас и как выглядит Татьяна Воржева из "ВИА Игры", которую называют украинской Анжелиной Джоли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!