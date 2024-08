Где сейчас и как выглядит Татьяна Воржева из 'ВИА Игры', которую называют украинской Анжелиной Джоли. Фото

Украинская певица Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли, долгое время была участницей популярных групп "ВИА Гра" и "REAL O". После многолетнего опыта выступлений на сцене, исполнительница решилась начать сольную карьеру.

Несмотря на то, что артистка находится за пределами Родины, а именно в Германии, где и родилась, она решила вернуться в украинский шоубиз, записав песню "Go For It", которая стала первой композицией нового проекта Vorzheva. Кроме музыки, 36-летняя женщина активно занимается моделингом. На ее странице в Instagram часто можно увидеть бэкстейджи со съемок.

После начала полномасштабного вторжения Татьяна Воржева проживает в немецком городе Франкфурт-на-Майне. По словам исполнительницы, именно там ей удалось восстановиться после травмирующих событий войны и вернуться к любимому делу, записав собственную композицию.

"Эта песня буквально спасла меня, придала смыслы и вдохновение. Когда немецкая автор Рикарда Эйдман предложила мне исполнить ее песню я была очень скептическая. Это для меня было не по времени. Мне было не до "шоу бизнеса". Но когда я услышала текс и музыку я была поражена глубиной, и я почувствовала муравьи, мне стало хорошо. Меня очень это зарядило, вдохновило", – рассказала артистка в соцсетях.

В интервью для "Люкс ФМ" знаменитость отметила: когда решилась начать сольную карьеру, захотела оставить след в украинской музыке, ибо видела в ней огромное количество глубины и мелодичности.

Несмотря на то, что в Instagram артистки редко появляются публикации о войне в Украине, она занимается волонтерской деятельностью и распространяет важнейшие сборы денег. По словам звезды, она бесплатно отдала свою квартиру в Киеве человеку, который занимается дронами.

"Как политолог имею возможность вести переговоры между Украиной и Германией о поддержке со стороны СМИ", – отметила женщина.

Сейчас Татьяна Воржева акцентирует внимание не только на развитии карьеры, но и на собственной духовности. В социальных сетях бывшая участница группы "ВИА Гра" показывает свой путь в "мир медитации" и самопознания.

