'Руские, домой!' Маричка Падалко раскрыла правду об отношении простых венгров к ВСУ после поражения Орбана

Украинская телеведущая Маричка Падалко отреагировала на результаты парламентских выборов в Венгрии, где партия действующего премьера Виктора Орбана "Фидес" потерпела поражение. Падалко отметила, что венгры "показательно вынесли" не только самого Орбана, но и его политический курс, который она связывает с Россией.

Свою позицию она обнародовала в Instagram, прокомментировав как политические изменения, так и отношение венгров к украинцам. Журналистка провела параллели между событиями в Будапеште и Оранжевой революцией в Украине.

"Когда кажется, что везде в мире побеждает зло, венгры берут и показательно выносят Орбана. А вместе с ним – и Путина. Когда я вижу, как в Будапеште празднуют бескровную победу над своим недодиктатором, мне это очень напоминает атмосферу в Киеве в декабре 2004-го, когда победил Оранжевый майдан", – написала она.

Телеведущая обратила внимание на настроения людей в стране. По ее словам, несмотря на политику предыдущей власти, среди венгров нет той враждебности к Украине, которая звучала на официальном уровне.

"Когда венгры скандируют "русские, домой", так хочется, чтобы это произошло везде, куда полез их грязный сапог и ... рот. У меня нет особых иллюзий, что новая власть Венгрии будет очень проукраинской. Но там точно не будет той ненависти, которую транслировал Орбан. Потому что у людей ее преимущественно не было", – отметила Падалко. – Вчера дышать стало немного легче".

Она также поделилась личной историей, которая, по ее словам, демонстрирует отношение обычных венгров к украинцам. Год назад ведущая праздновала день рождения в Будапеште вместе с мужем-военным.

"В одном кафе с нас отказались взять деньги, когда узнали, что муж – украинский военный в отпуске. И пожелали победы", – написала она.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля и стали одними из важнейших за последние годы, поскольку впервые с 2010 года партия Виктора Орбана "Фидес" потеряла власть. Голосование проходило по смешанной системе: часть депутатов избирается по партийным спискам, часть – в одномандатных округах.

По результатам подсчета голосов, победу одержала оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. Именно она сформирует новое парламентское большинство и правительство. "Фидес", которая долгое время имела конституционное большинство, на этот раз не смогла сохранить доминирование ни по спискам, ни в округах.

Одной из ключевых тем выборов стала внешняя политика. Оппозиция обвиняла Орбана в сближении с Россией и блокировании отдельных решений ЕС по поддержке Украины. Зато "Фидес" строила кампанию на тезисах о "защите национальных интересов" и необходимости избегать втягивания страны в войну.

Лидер "Тисы" Петер Мадьяр в своих первых заявлениях отметил необходимость восстановления доверия к институтам власти, пересмотра отношений с ЕС и борьбы с коррупцией.

Ранее OBOZ.UA собирал мемы, связанные с выборами в Венгрии. В них высмеивается связь Орбана с Россией, упоминаются другие пророссийские политические деятели и намекается на бегство в Россию.

