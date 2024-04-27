Стало известно, каким будет номер аlyona и Jerry Heil на Евровидении: образы изменили, на сцене – темные фигуры. Первые фото

Сегодня, 27 апреля, в Мальмё, Швеция, участники песенного конкурса Евровидение 2024 впервые вышли на сцену, чтобы провести репетиции своих номеров. Прибывшие в город накануне украинки аlyona аlyona & Jerry Heil уже успели спеть свой хит Teresa & Maria.

Автор telegram-канала "Еврофаны. Новости Евровидения" поделился впечатлениями от номера, который украинская делегация воплотила на масштабной сцене. Некоторые детали разительно отличаются от того, что украинцам показали на Нацотборе.

В частности, добавились новые элементы и изменились образы певиц, которые вызвали обсуждение из-за своего сплошного черного цвета. Теперь наряды звезд бежевые.

"Сценическая постановка включает в себя элементы прошлых выступлений, включая использование скалы, похожей на ту, что была у TEYA DORA, а также реквизиты из прошлогоднего выступления Brunette. Jerry Heil исполняет песню в впечатляющем, легком как пирина платье, а alyona alyona выходит на передний план с рэп-интерлюдией", – рассказали читателям.

Благодаря сценическому освещению и визуальным эффектам удалось воспроизвести на сцене темные фигуры. Выступление звезд охарактеризовали как "увлекательный гимн".

Как сообщается, постановка преследовала цель продемонстрировать "силу и богатство культурной идентичности Украины через музыку". Выступления проводятся без пиротехники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новых правилах голосования на Евровидении 2024: теперь у зрителей будет больше времени, чтобы отдать свой голос за фаворита. Голосование зрителей в финале, 11 мая, начнется не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Подробности – читайте здесь.

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