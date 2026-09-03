Российский актер Захава пошел на "СВО" и осквернил память легендарного предка-украинца

На пятый год полномасштабной войны российский актер Иван Захава решил "отдать долг родине" и пошел на фронт убивать украинцев. Артист, чей легендарный прадед Борис Захава родился в Украине, добровольно пополнил ряды оккупантов.

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Как пишут росмедиа, о решении сторонника путинского режима отправиться на так называемую "СВО" стало известно на собрании труппы Театра им. Вахтангова. Директор учреждения сообщил об исключении из репертуара спектакля с участием Захавы, поскольку тот отправляется на фронт.

"Многие спрашивают, почему в афише нет спектакля "Варшавская мелодия"? Я объясню. Потому что наш артист Иван Захава, который играет в этом спектакле главную роль – Виктора, уходит добровольцем в зону "СВО". И пока спектакль "Варшавская мелодия" исчезает из репертуара", – сказал директор театра.

У коллег и поклонников Ивана Захавы его решение стать оккупантом вызвало много вопросов, учитывая, что в последнее время он начал получать все больше ролей. Реагируя на сетования окружающих, актер дал понять: творчество для него не так важно, как проявление "патриотизма".

"Мне кажется, сегодня есть вещи, более важные, чем сцена и театр. Во всяком случае, для меня. Есть такое понятие – долг перед Родиной. Для меня это не просто слова. Я бывший военный (несколько лет назад Захава отслужил срочную службу в рядах ВС РФ, затем подписал контракт – Ред.), бывал в горячих точках… У меня есть опыт, который сегодня может пригодиться. И я решил добровольцем отправиться на "СВО". Это взвешенное, продуманное решение", – сообщил артист.

Иван Захава пока решил не раскрывать, где именно будет воевать.

Что известно об актере и его предке-украинце

Иван Захава стал известен российской публике в начале 1990-х годов, когда снялся в сюрреалистической драме "Нога" вместе с одним из главных рупоров кремлевской пропаганды Иваном Охлобыстиным и Петром Мамоновым. Позже он появился в фильме "Железный занавес", а в 2008 году попробовал себя в роли сценариста мелодрамы "Цыганочка с выходом".

В 2023 году Захава был принят в группу стажеров Театра Вахтангова. Через год он вошел в основной состав труппы.

Своей деятельностью актер, который в настоящее время стал оккупантом, продолжил дело прадеда Бориса Захавы. Он родился в ноябре 1896 года в городе Павлограде Днепропетровской области Украины (в то время – Екатеринославская губерния Российской империи). Родители Бориса Захавы интересовались театром, поэтому с раннего возраста он участвовал в любительских спектаклях и выступал на семейных концертах.

В 1913 году он записался в студенческую театральную студию актера Евгения Вахтангова. Артист сыграл важную роль в становлении карьеры Бориса Захавы, ведь передал ему много профессиональных навыков. Влияние Вахтангова ощущалось даже в его первой самостоятельной постановке 1923 года "Правда – хорошо, а счастье лучше". После дебюта в роли режиссера Борис Захава продолжил создавать спектакли, а параллельно занимался преподавательской деятельностью.

Свою карьеру театральный деятель начал именно в Павлограде. В его честь в городе даже назвали культурное учреждение – Павлоградский драматический театр имени Б. Е. Захавы.

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