Бывший гитарист группы "Любэ", а ныне сенатор Совета Федерации РФ Александр Вайнберг решил сменить теплое кресло в парламенте на окопы. 64-летний путинист собрался на войну против украинцев.

Видео дня

О его досрочной отставке сообщили российские кремлевские агентства со ссылкой на другого пропагандиста-высокопоставленного чиновника Евгения Люлина. По официальной версии, Вайнберг написал заявление "по собственному желанию".

"Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на "СВО", – сообщил Люлин.

Формулировка традиционно размыта: куда именно, в каком статусе и с какими обязанностями – не уточняется. Главное, что решение подается как искренний порыв.

"С начала "специальной военной операции" Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал "за ленточку". В этом году из-за окончания срока его полномочий в Совете Федерации он решил не ждать определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам "СВО". Считаю, что это поступок настоящего мужчины", – расхвалил пропагандиста Вайнберга другой пропагандист-источник.

Его работа в Кремле должна была бы завершиться в сентябре 2026-го, но путинист решил ускорить события и сделать это раньше, создав для "простых" россиян имидж "патриота".

Биография Вайнберга в целом выглядит как типичный российский маршрут "от сцены к системе". В 1990-х он играл на гитаре в группе "Любэ", позже создал собственный коллектив, а затем окончательно оставил музыку ради политики.

Далее были юридическое образование, докторская диссертация о легитимации власти, работа в штабе диктатора Владимира Путина, "Единая Россия" и многолетняя карьера сенатора с 2011-го.

Время от времени Вайнберг возвращался к музыке – в частности, исполнял пропагандистские песни и в конце 2025 года спел вместе с путинистом Shaman. Теперь же, похоже, символических выступлений стало мало, и было решено подкрепить риторику заявлением об участии в войне.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Грузии жестко отомстили группе "Тату", которая поддержала войну в Украине. Концерт певиц внезапно отменили даже после аншлага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!