'Роман' Жадана с нардепом Бобровской: поэт впервые рассказал, какие на самом деле отношения их связывают

Поэт, музыкант и военнослужащий ВСУ Сергей Жадан прокомментировал сплетни о романтических отношениях с народным депутатом от партии "Голос" Соломией Бобровской. Он отметил, что эти предположения не соответствуют действительности, а само появление Бобровской на обложке его альбома было дружеским и сознательным.

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Об этом он рассказал в интервью для YouTube-проекта "У ліжку". В разговоре с ведущей Маричкой Довбенко Жадан объяснил, что уже много лет дружит с Бобровской, уважает ее как личность и именно поэтому пригласил ее к творческому сотрудничеству.

"Мы с Соломией – давние друзья, я ее очень люблю и уважаю. Соответственно, ее присутствие там было очень естественным", – отметил он.

По словам Жадана, слухи об их романе начали распространяться еще летом 2023 года, после его разрыва с певицей Кристиной Соловий. Когда медиа начали активно обсуждать "новую любовь" писателя, он с юмором предложил Бобровской сняться для обложки нового альбома, чтобы подыграть сплетням.

"Перед этим пошла волна глупых попыток что-то выдумать, что-то приписать. Кто-то писал о нашем с Соломией романе. И я ей сказал: "Давайте поиграем благодарному журналистскому сообществу", и пригласил ее сняться. Она, как человек с хорошим чувством юмора и самоиронией подыграла мне", – добавил он.

На замечание ведущей о том, что такие "игры" могут вызвать еще больше обсуждений, Жадан ответил: "Я не понимаю, почему для кого-то так важно заглянуть за те двери, которые для тебя не открывают. Это для меня вопрос уважения".

В интервью артист также подтвердил, что для него любовь – не только о романтике и "стоит всего": "Если любовь не трактовать исключительно в плоскости отношений мужчины с женщиной, то любовь, бесспорно, стоит всего. Любовь как эмпатия, любовь как проявление какой-то заботы, какой-то ответственности..."

Что известно о личной жизни Жадана

Сергей Жадан был дважды женат. От первого брака со Светланой Олешко имеет сына, от второго брака с Ириной Куницыной – дочь.

В 2022 году вышел клип Кристины Соловий на песню "Юность", в котором она поцеловалась с Жаданом. Впоследствии пара подтвердила, что находилась в отношениях. Однако уже в 2023-м стало известно об их разрыве.

После завершения романа с Соловий медиа снова начали активно обсуждать личную жизнь поэта. На этот раз – с народным депутатом. Однако Жадан отметил: между ним и Бобровской – только многолетняя дружба и взаимное уважение.

Ранее OBOZ.UA писал: Сергей Жадан объяснил, почему решил мобилизоваться и чем занимается в армии. Он понимал, что по возрасту попадает в перечень мужчин, которые должны поступить на службу, поэтому и присоединился к армии.

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