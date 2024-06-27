После разрыва с Соловий. Жадана заподозрили в романе с 34-летней нардепкой: писатель отреагировал

Украинский писатель Сергей Жадан отреагировал на слухи о его новом романе с народной депутатом Украины Соломией Бобровской. Интересно, что поэт не подтвердил, но и не опроверг сплетни.

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Вместо этого он написал на своей Facebook -странице: "Должен признать, что все самое интересное о своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике". Впервые об отношениях между Жаданом и Бобровской заговорили в отечественных Telegram-каналах, посвященных шоубизу.

Впоследствии эту тему затронул блогер Богдан Беспалов в своем YouTube-видео, опираясь на информацию инсайдеров. Как предположил автор BespaLOVmedia, мотив отношений может быть связан с деньгами. По имеющимся данным, 34-летняя Соломия Бобровская не замужем и не имеет детей. Между поэтом и депутатом 15 лет разницы в возрасте.

Год назад Сергей Жадан официально стал холостяком, расставшись с экс-женой Ириной Куницыной после 15 лет совместной жизни. Весной 2024-го стало известно, что между 49-летним поэтом и 31-летней певицей Кристиной Соловий был роман. Они начали встречаться вскоре после знакомства в 2021 году.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Сергей Жадан вступил в Национальную гвардию Украины и показал первое фото в военной форме.

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