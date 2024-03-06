'Что происходит?' Сергей Жадан озадачил реакцией на измену и разрыв с Кристиной Соловий

Известный украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан отреагировал на откровение певицы Кристины Соловий, которая впервые подтвердила роман с ним. Исполнительница хитов "Тримай" и "Хто, як не ти?" призналась, что встречалась со старшим ее на 18 лет писателем, а потом бросила его, ведь влюбилась в другого мужчину. Заявления артистки дали толчок для мемов в сети, а также саркастических сообщений в поддержку Жадана.

Писатель же сделал вид, что он вообще не в контексте и не понимает такого ажиотажа со стороны интернет-пользователей вокруг его личной жизни. Впрочем, никто не исключает, что Жадан действительно искренне удивляется этой ситуации. Серию загадочных комментариев лидер группы "Жадан и Собаки" оставляет под сообщениями подписчиков в Х (бывший Twitter).

Так, поклонники в шутку (а кто-то, возможно, и всерьез) пишут, что поддерживают Жадана, которого бросила Соловий, и будут оставаться на его стороне в этой истории. Жадан же удивляется: "Что за ху*ня?"

Под мемами и твитами в свою поддержку писатель оставляет множество знаков вопросов, а также спрашивает: "Что происходит?"

Очевидно, Жадан прекрасно понимает, что стало инфоприводом для такой реакции в сети, однако, скорее всего, падает, как говорится, на дурака.

Комментаторам эта ироническая игра нравится, поэтому они еще активнее пишут подобные комментарии: "Не огорчайтесь, у вас остались собаки", "Сергей Викторович, держитесь, она вас не достойна", "Мы за вас", "Зато будет вдохновение на стихи о несчастной любви".

Жадан в ответ только оставляет красноречивые: "?????"

Напомним, Соловий впервые подтвердила, что была в отношениях с Жаданом, которые прекратились якобы из-за ее измены – увлечения другим мужчиной.

"Эти отношения, и творческие, и личные, были его инициативой. Мне даже было жаль, что мои чувства оказались не так сильны, как его. Он очень этого хотел. А я немного впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать. Но в результате я влюбилась [в другого] и все произошло, как произошло", – говорила Соловий.

Как писал OBOZ.UA, Сергей Жадан официально расстался с супругой после 15 лет брака, о чем стало известно в конце июня 2023 года. У пары осталась общая 10-летняя дочь Мария.

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