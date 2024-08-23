Женщины Сергея Жадана: кого любил и на ком был женат знаменитый писатель

Сегодня, 23 августа, известному писателю и певцу Сергею Жадану, чье творчество в течение длительного времени вызывает увлечение аудитории всех возрастов, исполняется 50 лет. Артист, известный своим уникальным стилем написания стихов, романов и песен, всегда имел устойчивую гражданскую позицию, поэтому недавно вступил в Национальную гвардию Украины.

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Однако в последнее время творческое проявления фронтмена группы "Жадан и Собаки" становятся не единственной темой для обсуждений. Совсем недавно в сети активно общались о скандальных отношениях знаменитости с певицей Кристиной Соловий, а сегодня ему приписывают роман с народной депутатом Соломией Бобровской. В честь юбилея Сергея Жадана, OBOZ.UA предлагает вспомнить всех женщин, чьи сердца покорил писатель.

Светлана Олешко

Первой женой Сергея Жадана была директор Харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко, с которой они прожили в браке более 12 лет. Во время романтических отношений у пары появился общий сын Иван, которому сейчас 28.

Несмотря на то, что пара развелась довольно давно, им удалось сохранить достаточно теплые и дружеские отношения. В своем театре женщина не раз ставила спектакли Жадана, отмечая, что с удовольствием читает литературные произведения бывшего избранника.

Ирина Куницына

Второй раз фронтмен соединил себя узами брака в 2009 году с Ириной Куницыной, которая сейчас руководит Благотворительным фондом артиста. Пара объединила общую любовь к литературе, ведь их первое знакомство состоялось в стенах харьковского издательства "Фолио", где работала женщина. В ходе этих романтических отношений у Сергея Жадана появился второй ребенок, дочь Мария.

В 2023 году супруги подали на развод в Лычаковский районный суд Львова. Поскольку ни мужчина, ни женщина не явились на заседании, их брак был официально расторгнут. В заявлении было сказано, что пара уже довольно долго не живет семейной жизнью и не ведет общий быт.

Кристина Соловий

31-летняя певица Кристина Соловий стала одной из самых скандальных избранниц общественного деятеля. Несмотря на то, что Сергей Жадан состоял в официальном браке, отношения пары начались в 2022-ом. По словам исполнительницы, сначала между ними возникла онлайн-интрижка, которая впоследствии превратилась в полноценный роман.

Первые слухи о чувствах между артистами появились после премьеры клипа "Юность", где знаменитости искусно отразили искреннюю историю любви. В течение длительного времени пара никак не комментировала свое внезапное взаимодействие, пока Кристина Соловий не "раскрыла все карты". Она рассказала, что их роман был реальным, но завершился, поскольку она полюбила другого и "не смогла быть на два фронта".

По ее мнению, солисту группы "Жадан и Собаки" было сложно смириться с изменой, поэтому они полностью прекратили общение.

Соломия Бобровская

По завершению отношений с юной исполнительницей, вокруг Сергея Жадана чуть ли не сразу появились слухи о новом романе. В этот раз исполнителя заподозрили в отношениях с народным депутатом Украины Соломией Бобровской.

Пока артист не признается, покорила ли его сердце 34-летняя женщина. Он оставил единственный комментарий по поводу слухов в своих соцсетях: "Должен признать, что все самое интересное в своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике".

Однако недавно блогер Богдан Беспалов опубликовал видео в своем YouTube, где отметил, ссылаясь на информацию инсайдеров, что главным мотивом вероятных отношений могут быть деньги.

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