Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон и другие 'Мстители' оригинальным образом поддержали Камалу Харрис на выборах США

Главные актеры супергеройской франшизы "Мстители" от Marvel поддержали вице-президента США Камалу Харрис в предвыборной кампании на пост главы Белого дома. Исполнительница роли Черной вдовы, актриса Скарлетт Йоханссон, собрала своих коллег по видеосвязи, чтобы "побороть Дональда Трампа " – главного соперника Харрис.

Видео дня

В видео, опубликованном Марком Руффало на странице Х, который играет Халка в киновселенной Marvel, звезды выразили свою поддержку политику и губернатору Миннесоты Тиму Волцу. "Спасибо, что откликнулись на мой призыв", – сказала Йоханссон во время видеозвонка. К разговору также присоединились Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Дон Чидл, Данаи Гурира и Пол Беттани.

Видео заканчивается ссылкой на сайт iwillvote.com, где можно проверить статус регистрации избирателя, найти свой избирательный участок и узнать больше о процессе голосования до 5 ноября. Йоханссон признает, что люди все еще переосмысливают "бурные несколько лет", но говорит, что жизненно важно сосредоточиться на будущем. "Я просто надеюсь, что люди воспользуются своим правом голоса и примут участие в выборах, особенно молодежь, потому что, очевидно, это их будущее", – сказала актриса в интервью Vanity Fair.

Знаменитость признается: обеспокоена тем, что еще одно президентство Трампа может нанести непоправимый ущерб ее детям, в том числе 3-летнему сыну. "Моей дочери 10 лет, и я думаю о том, сколько вреда нанесено – не только в политическом и социальном плане, но и в экологическом – во время правления Трампа, – делится звезда. – Это похоже на чрезвычайную ситуацию. Очень настоятельна поддержка противоположного".

В Instagram ее коллега Марк Руффало написал: "Не сидите сложа руки. Это тот случай, когда мы проигрываем по-крупному: Проект 2025, репродуктивные права женщин, изменение климата, права ЛГБТ+, государственное образование, списание студенческих долгов, Закон о доступной медицине, социальном обеспечении, а сегодня – и вакцины, спасающие жизнь. Это дерьмо реально, и оно придет за вами".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как республиканец Арнольд Шварценеггер поддержал на выборах президента демократку Харрис: "Прежде всего я американец".

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