Режиссер Ахтем Сеитаблаев назвал 10 любимых украинских актеров и намекнул, с кем бы не стал работать

Режиссер Ахтем Сеитаблаев ("Киборги", "Захар Беркут", "Мирный 21" и "Хайтарма") назвал десять коллег, которых он особенно ценит и всегда рад видеть в своих фильмах. Среди них – актеры, с которыми его связывает не только работа, но и особый человеческий контакт.

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В то же время артист признался, что есть артисты, с которыми он, скорее всего, не захочет работать. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Ахтем Сеитаблаев пояснил, что в целом выступает за создание нового актерского ансамбля для каждой картины – такого, который наилучшим образом соответствует творческому замыслу. Однако, по его словам, есть коллеги, с которыми уже сложился особый профессиональный и человеческий контакт.

В свой список режиссер включил 10 актеров: Виктора Жданова, Андрея Саминина, Андрея Мостренко, Андрея Исаенко, Романа Ясиновского, Макса Девизорова, Аду Роговцеву, Светлану Орличенко, Ларису Руснак и Ирину Мак. "Есть актеры, которых всегда рад видеть у себя в кадре", – пояснил Сеитаблаев.

Особенно тепло режиссер отозвался о Викторе Жданове, которого назвал чрезвычайно талантливым актером с "редкой внутренней правдой". Именно Сеитаблаев в свое время пригласил его в "Киборгов", после чего карьера Жданова в кино получила новый импульс. Сейчас актер также снялся в новой картине режиссера "ГУР: Код "Сикора"".

В то же время Сеитаблаев признался, что не со всеми коллегами ему комфортно работать. По его словам, иногда у людей просто не совпадают "внутренние системы координат". "Есть определенные актеры, с которыми я, наверное, не захочу работать – но, к счастью, таких людей не так много", – сказал режиссер. При этом он подчеркнул, что принципиально не хочет публично оценивать или осуждать коллег: "Я вообще никому публично не даю оценок. Никого не анализирую с точки зрения „удачно – неудачно". Могу похвалить, но не осуждаю. Кто именно входит в этот список, режиссер не уточнил.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме "Ну, мам". Им оказался Ахтем Сеитаблаев.

Полное интервью с Ахтемом Сеитаблаевым читайте на OBOZ.UA здесь. Режиссер рассказал об особой связи с Адой Роговцевой, которую иногда позволяет себе называть мамой, представил свою новую возлюбленную Елену и одним словом определил, на какой стадии находятся их отношения.

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