Режиссер '20 дней в Мариуполе' Мстислав Чернов, которому аплодировал Голливуд, привез первый 'Оскар' в Украину. Фото

Режиссер документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез Оскар в Украину. В начале марта 2024 года команда отечественных журналистов, при поддержке иностранных коллег, были удостоены престижной награды.

19 апреля на странице Артхаус Трафик в Х (Twitter) появилось фото Чернова на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Режиссер позирует на фоне путей и синих вагонов УЗ, держа в руках статуэтку золотого цвета.

Кроме того, в стенах вокзала прошла пресс-конференция с создателями кинокартины, которая стала первой встречей с командой в Украине. "Когда люди нуждаются в надежде, такие моменты как "Оскар" дают сил. Они дают сил нам, военным, врачам, не сдаваться", – подчеркнул Чернов.

Журналисты вспомнили защитников, благодаря которым удалось создать фильм: бойцы 73-го центра ССО помогли выбраться из окруженной россиянами мариупольской больницы. Фотожурналист Евгений Малолетка поделился также историей о том, как снятые материалы позволили многим мариупольцам за городом найти своих родных: "Люди просили "снимите нас". Они не надеялись что-то изменится, что войска НАТО придут и прорвут эту блокаду. Для людей важно знать, что их слышат".

Авторы фильма заметили, что хотя они и показали миру трагедию, но их миссия не завершена: стоит не переставать говорить о Мариуполе. Украинцы рассказали, что многие иностранцы после просмотра ленты были поражены событиями, потому что раньше даже не знали о подобном, или считали новости фейками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как режиссер "20 дней в Мариуполе" рассказал о реакции Голливуда на его речь, которая длилась всего 45: "Меня услышали. Люди плакали". Детальнее – в нашем материале.