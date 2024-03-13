'Меня услышали. Люди плакали...' Режиссер '20 дней в Мариуполе' рассказал о реакции Голливуда на его речь, которая длилась всего 45 секунд

Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов рассказал о реакции звезд Голливуда на его речь во время вручения "Оскара" за лучший документальный фильм. Он был удивлен тишиной, царившей в зале, когда команда стояла на сцене.

Чернов считает – это говорит о том, что его услышали. Он рассказал подробности в интервью для "Голоса Америки".

Украинский режиссер признался: до последнего не был уверен в том, что следует сказать в речи, на которую было отведено всего 45 секунд. Многие соотечественники предлагали собственные идеи о словах Чернова в случае победы. "На самом деле было достаточно сложно решить, что говорить. Есть так много вещей, и вы должны вложить их в эти 45 секунд, которые у вас есть на сцене", – отметил он.

Во время произнесения речи на сцене "Оскара" в зале стояла полная тишина. "Я почувствовал, что в зале такая тишина, что я мог услышать удар шпильки об пол. Это была самая большая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию. Поэтому я чувствую, что да, меня услышали. И несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали. И я был так счастлив знать, что мои слова дошли до их сердец", – рассказал режиссер. Он также добавил, что знаменитости были обеспокоены войной в Украине и выражали свою поддержку во время общения с Черновым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как у Disney объяснили, почему речь Мстислава Чернова была вырезана из 90-минутной международной версии "Оскара-2024". Интересно, что в 2023 году в короткую трансляцию вошло награждение Навальных. Однако в этом году для украинцев времени не нашли. Детальнее – читайте в нашем материале.

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