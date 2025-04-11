Редактор шуток КВН одним словом описал Зеленского в начале карьеры

Редактор шуток Клуба веселых и сообразительных (КВН) Андрей Чивурин рассказал, каким был Владимир Зеленский в начале своей карьеры юмориста. Сценарист смог охарактеризовать действующего президента Украины в те времена одним словом – "подвижный".

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Об этом он рассказал в интервью для YouTube-проекта "Наодинці". Креативный продюсер "Лиги смеха" вспомнил, что Зеленский демонстрировал отличные навыки импровизации при участии в КВН, что так или иначе может помогать ему и в политической деятельности.

"Я видел его геометрию входа в Клуб веселых и находчивых. Он был приглашенным участником команды "Запорожье – Кривой Рог – Транзит", которая уже была сформирована и имела успешную биографию. Команда усилилась не только Владимиром Зеленским, но и еще несколькими ребятами из "Квартала 95". После "транзитовского" этапа они пошли самостоятельным путем. Тогда мы уже знали их команду как "Квартал 95". Это было яркое появление. Все обратили внимание на энергичного, подвижного парня (Владимира Зеленского. – Ред.). От него шло какое-то излучение. Это было ярко", – рассказал редактор.

Андрей Чивурин вспомнил, что в свое время Владимир Зеленский сыграл большое количество капитанских конкурсов, где проявились его способности к импровизации. По мнению сценариста, благодаря этому таланту общественный деятель всегда с легкостью "отбивал" вопросы в любой ситуации.

Андрей Чивурин начал свою юмористическую карьеру в 1990 году. Он создал команду КВН ХАИ, которая стала чемпионом Высшей лиги, а впоследствии и обладателем кубка чемпионов. В 1996 году Чивурин стал редактором шуток главной лиги Клуба веселых и сообразительных.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сценарист "Квартала 95" после увольнения ответил, цензурируют ли шутки о Зеленском на шоу.

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