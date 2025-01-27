Шутки о Зеленском цензурируют? Сценарист 'Квартала 95' после увольнения ответил на самые популярные слухи о шоу

Украинский стендапер Макс Вышинский, который в течение 10 лет работал сценаристом "Студии Квартал 95", рассекретил, проходят ли цензуру шутки о президенте Владимире Зеленском. По его словам, юмористические номера, касающиеся власти, действительно стали не столь острыми, однако это связано с началом полномасштабной войны, а не какими-то указаниями от главы государства.

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Об этом комик рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Мужчина заметил: слухи о том, что украинский лидер редактирует шутки о себе действительно странные, ведь он постоянно занят гораздо более важными делами.

"Абсолютно ничего не согласовывается. Поясню, до 2022 года о Зеленском "Квартал 95" шутил гораздо больше. Когда началась война, по моему личному мнению, кем бы ни был президент, "Квартал" бы не шутил. Как бы это клишировано не звучало, но это так сильно раскалывает общество, что не дай Бог. Каким бы ни был президент, он является главнокомандующим ВСУ, а они спасли нашу страну. Зачем сейчас говорить, что ты такой-сякой, показывать его каким-то клоуном или еще кем-то. После начала войны мы хотим очень осторожно цеплять любые политические темы", – объяснил экс-сценарист.

Макс Вышинский откровенно признался, что не смог бы написать негативные шутки о президенте Украины и потому, что имеет к нему личную симпатию, ведь много лет назад он принял его на работу. Кроме того, Владимир Зеленский в свое время был очень хорошим менеджером "Квартала 95", поэтому команда имеет к нему положительное отношение.

Прокомментировал Макс Вышинский и слухи о том, что все участники творческого объединения неприкосновенны и имеют бронь от мобилизации. По словам юмориста, "Квартал 95" не является оборонным или критически важным предприятием, поэтому никаких привилегий у мужчин, которые там работают, нет.

"У "Квартала" настолько бронь, что аж три сценариста воюют на фронте по собственному желанию. Вот такая бронь. "Квартал" не является каким-то стратегическим предприятием для Украины, поэтому никто нас не бронировал. Нас ассоциируют с телевидением, а например на "Новом канале" или еще где-то, работников-мужчин бронировали. Но мы не являемся какой-то такой большой компанией, мы являемся продакшеном, который создает продукт. Брони у "Квартала 95" нет", – отметил стендапер.

Макс Вышинский рассказал, что он обновил свои данные, так что если ему придет повестка, бежать не собирается. Однако юморист признался, что будет пытаться сделать все возможное, чтобы попасть в армию так, чтобы его навыки были как можно полезнее.

Рассказывая об особенностях работы в "Квартале 95", Вышинский отметил: не помнит ни одного случая, когда кого-то из членов команды увольняли. По словам бывшего сценариста, он ушел из творческого объединения, потому что всегда хотел выступать на сцене и давать стендап-концерты.

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