Ребенок, которому позвонила учительница: стало известно, почему Святослав Вакарчук расплакался во время интервью Янине Соколовой

Украинская журналистка и писательница Янина Соколова рассказала о том, как певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук растрогался во время одного из интервью. По словам активистки, они с музыкантом раньше хорошо дружили, поэтому звезда был открытым с ней во время разговора.

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Блогер подготовила Вакарчуку сюрприз, доведший исполнителя до слез. Об этом Соколова рассказала Эмме Антонюк на YouTube-шоу "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

Интервью с певцом журналистка назвала "очень эмоциональным". Дело в том, что накануне их встречи блогер узнала, что жена ее родственника училась с Вакарчуком в одном классе. "Я недавно видела нашу учительницу и она просто так гордилась им и такие моменты вспоминала", – рассказала знакомая. Таким образом, Соколова доведалась номер преподавательницы певца.

"И мы брали интервью, я набрала учительницу", – рассказала она. По ее словам, Вакарчук "мгновенно стал из политика и певца просто ребенком, которому позвонила учительница". "И он просто перенесся, мне кажется в тот момент, расплакался", – добавила журналистка. В эту минуту, по ее мнению, обнажилась душа звезды и пришло осознание, почему он так долго писал именно такие песни.

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