Развод с "аферистом", который обсуждает вся Украина: кто такая Настя Скальницкая, что скрывал ее "идеальный брак" и почему ей не верят

Около трех недель назад украинская блогер и основательница бренда по доставке цветов Freesia Анастасия Скальницкая сообщила о разводе со своим мужем Богданом. Тогда инфлюенсер не вдавалась в подробности этого радикального решения и даже подчеркивала, что они расстались без каких-либо обид друг на друга, однако теперь откровенно призналась – их "идеальный брак" был лишь картинкой, за которой скрывались обман и измены.

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На личной странице в Instagram Скальницкая опубликовала ролик, в котором прямо назвала бывшего мужа "аферистом", который на протяжении всего периода отношений выманивал у нее деньги. По словам блогера, после разрыва она погрязла в долгах, более того, фактически осталась совершенно без имущества.

"Мой бывший муж – профессиональный аферист. Начать отношения, чтобы в дальнейшем обманывать меня на деньги, изменять мне всю жизнь с проститутками, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников… Через 10 дней после развода начали всплывать такие факты, что я и не думала, что такое существует. Мне кажется, что это не моя жизнь, а сериал", – сказала инфлюенсер.

Как рассказала Анастасия Скальницкая, только после разрыва у нее открылись глаза на истинные мотивы бывшего мужа вступить с ней в брак. Еще в начале знакомства Богдан Скальницкий якобы увидел в ней просто девушку, "которая зарабатывает деньги". Мужчина всячески пытался завоевать доверие инфлюенсера, помог ей приобрести первый собственный автомобиль за баснословную сумму и вообще отдавал ей всего себя.

Однако уже через полтора месяца бывший избранник Скальницкой начал воплощать свои "схемы" в жизнь. По словам блогера, мужчина притворился, будто его арестовали, поэтому она решила продать машину и некоторые другие личные вещи, чтобы собрать необходимую сумму для его освобождения из тюрьмы. Когда Богдан Скальницкий увидел, на что пошла инфлюенсер ради него, сделал ей предложение руки и сердца.

"Свадьба была за мой счет, но и он вкладывал какие-то деньги. Он не альфонс. Это аферист. Он не жил за мой счет. Просто того долга, который уже был, и всех остальных долгов за три года не существовало. Он просто брал у меня деньги и жил", – поделилась владелица Freesia.

После этого Богдан Скальницкий, по словам блогера, продолжал манипулировать ею, ссылаясь на серьезные "проблемы". Инфлюенсер постоянно работала, пытаясь вытащить семью из долгов, в то время как ее бывший партнер регулярно ее обманывал. После развода Анастасия Скальницкая узнала, что все автомобили, которые они покупали и брали в лизинг на ее деньги, на самом деле были арендованными, а редкие подарки для нее, такие как часы Rolex и сумка Hermes, – подделками.

По словам инфлюенсера, она настолько доверяла своему бывшему мужу, что даже предложила ему работу в своей компании. Но это оказалось очередной ошибкой: "Он оставил на балансе в бизнесе, именно в обороте, 800 гривен. А потом мне сказали, что он еще взял кредиты на сотрудников. Девочки боялись мне об этом сказать. Он оставил меня, когда мы уже развелись, с долгами более чем на миллион".

Однако финансовые махинации были не единственной проблемой в их браке. Как отметила Анастасия Скальницкая, бывший муж все время ей изменял, а цветы любовницам отправлял из ее магазина Freesia. Чтобы эти "схемы" не раскрылись, Богдан Скальницкий якобы настраивал блогера против всех людей, которые могли бы открыть ей глаза.

"Он меня никогда не любил. Я была для него финансовым проектом. Поэтому он так быстро сделал мне предложение. У нас есть общий ребенок. Для него ребенок – это ресурс. Я – ресурс. Он постоянно мне изменял, а я не знала, он бросал меня ради денег, а я ничего не замечала. Я очень сильно злилась на себя – как я могла этого не замечать? Сейчас я говорю себе: я была честна, я любила, я доверяла. Больше никогда в жизни не буду доверять никому", – отметила блогер.

Реакция сети

После такого откровения Анастасию Скальницкую поддержали коллеги и подписчики, однако немалая часть пользователей сети не поверила в ее историю. По мнению некоторых людей, блогер просто пытается выставить себя жертвой, поскольку, будучи владелицей бизнеса, просто не могла не знать, что автомобиль не зарегистрирован на нее или на балансе компании.

"Владелец бизнеса не может не заметить, что машина не числится на балансе компании. Человек не может не заметить, ведь есть такое приложение как "Дія", что машина не на ней. Только у нас в Украине принято говорить: "Я слепая и делами не занималась", используя бизнес для отмывания денег. На данный момент дела о расторжении брака в ЕГРСР нет! Подумайте".

"Иметь в 27 лет магазин в Киеве такой площади, во время войны и отключений электричества иметь кучу персонала. Это огромная махина. И среди этого мега-бизнеса не знать, кто твой муж и что машина не записана на тебя? Такой бизнес ведешь, а тут в "Дії" не заметила, что машина не на тебя".

Анастасия Скальницкая отреагировала на подобные упреки, расплывчато отметив: не видела, что автомобили были не зарегистрированы на нее, ведь просто "хотела быть женщиной" и доверяла своему тогдашнему мужу.

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