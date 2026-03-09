Развернули все кресла и довели до слез: певица Иллария с дочкой на 'Голосе' в Италии растрогала песней о 'супергероях' войны. Видео

Украинская певица Иллария (настоящее имя Екатерина Середа) вместе с 10-летней дочерью Соломией выступили на итальянском вокальном шоу The Voice of Italy и исполнили песню Supereroi итальянского артиста Mr. Rain. Их номер был посвящен переживаниям украинцев во время войны и произвел сильное впечатление на жюри и зрителей.

Видео дня

Все судьи нажали кнопки и развернули свои кресла, а один из членов жюри еле сдерживал слезы. Видео трогательного выступления опубликовали на YouTube.

На сцене Иллария и Соломия появились в нарядах в цветах украинского флага. Певица была в желтой вышиванке с синим орнаментом и длинной голубой юбке. Ее дочь выступала в синей вышитой рубашке и желтой юбке, а на голове был венок из желтых цветов с лентами.

Во время номера Соломия не только пела, но и периодически исполняла партию на скрипке.

Для выступления они выбрали композицию Supereroi (на русском – "Супергерои"). Песня рассказывает о людях, которые поддерживают друг друга в сложные моменты. В ней звучит мысль, что с трудностями невозможно справиться в одиночку, а сила появляется тогда, когда люди держатся вместе. В тексте также говорится о ранах, которые оставляет война, страх просить о помощи и о том, что настоящие "супергерои" – это обычные люди, которые поддерживают друг друга.

В визитке, которую показали перед выступлением, Иллария рассказала, что ее семья переехала в Италию после начала полномасштабной войны и уже четыре года живет в провинции Виченца. По ее словам, именно итальянская семья, с которой она знакома много лет, предложила им убежище.

"Когда началась война, я получила сообщение от этой семьи, которая написала: "Приезжайте сюда, чтобы защитить детей", – объяснила она.

В визитке к выступлению певица рассказала, что родом из Киева и ранее строила музыкальную карьеру в Украине, где работала преподавательницей пения. По словам Илларии, музыка для нее – это "мир, полный чудес, в котором можно быть любым героем".

Также она вспомнила, что уже участвовала в вокальном шоу – 14 лет назад появлялась на сцене"Голоса страны-2". Тогда она исполняла песню "Верше мій" и попала в команду Олега Скрипки. В частности, она неоднократно боролась за возможность представлять Украину на Евровидении.

После эфира выступление активно обсуждали в соцсетях. Зрители писали:

"Я плакала. Остановите эту проклятую войну. Вы были невероятными, и что бы ни случилось, вы уже победили. Захватывающе!"

"Мы не могли не плакать... Они воспели боль за свою землю этой бесконечной войной... Прекрасное выступление".

"Песня, которая затронула прямо в сердце, эта очень талантливая женщина и ее ребенок прекрасны... В голосе женщины чувствуется вся тяжесть войны".

"Я могла бы плакать до завтра из-за этого выступления и из-за их истории. Великолепно!"

"Это были сильные эмоции, я плакала, потому что чувствовала страдания и надежду на мир".

"Они выбрали замечательную песню, а личный подход, которым они ее интерпретировали, сделал ее еще более уникальной и изысканной".

"Песня, которая попала прямо в сердце, эта очень талантливая женщина со своим ребенком прекрасны... Женским голосом чувствуются все страдания из-за войны".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как трио из разных уголков Украины развернуло все кресла на "Голосе Германии". Девушки исполнили украинскую народную песню " Вербовая дощечка" во время "слепых прослушиваний".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!