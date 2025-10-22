Трио из разных уголков Украины развернуло все кресла на 'Голосе Германии' и поразило жюри своей историей. Видео

На немецком шоу The Voice of Germany (немецкая адаптация "Голоса страны") состоялось трогательное выступление украинского трио Elba Trio, которое заставило всех судей развернуть свои кресла. Девушки исполнили украинскую народную песню "Вербова дощечка" во время "слепых прослушиваний".

Они соединили аутентичное звучание с современными гармониями. Видео их исполнения песни появилось в YouTube.

После выступления участницы общались с судьями только на немецком языке и немного рассказали о себе: Дарья из Харькова, Елена из Винницы и Соломия из Львова. Они рассказали, что познакомились в Гамбурге, где участвовали в благотворительных концертах в поддержку Украины. Именно там, в 2023 году, сформировалась группа Elba Trio.

Тренеры были не только поражены музыкальным талантом, но и тронуты личной историей трио. Во время общения девушки рассказали, что группа названа в честь реки Эльбы (Elbe Trio), вблизи которой они познакомились в Гамбурге на сцене легендарного клуба Indra, где когда-то начинали свой путь The Beatles.

Они также поделились своей благотворительной миссией, упомянув о поддержке строительства дома для детей в Киеве, травмированных войной.

Член жюри и известный ирландский музыкант Реа Гарви (Rea Garvey) выразил глубокое уважение к Украине и ее народу.

"Для меня вы представляете одну из самых красивых стран, самый красивый народ, который только может быть", – сказал он, поблагодарив за выступление.

Другие наставники отметили уникальность их стиля, хотя и заметили "небольшие погрешности в гармониях", которые, впрочем, не затмили невероятную энергию и харизму трио.

После длительных раздумий по "взаимному согласию", Elba Trio сделало свой выбор. Девушки присоединились к команде Реа Харви, объяснив это его бесценной поддержкой Украины: "Реа – это не только талантливый музыкант и ментор, но и настоящий друг Украины. Он поддерживает украинцев с первых дней войны и имеет дом в Украине, где помогает детям. Эта поддержка для нас бесценна".

В завершение, одна из участниц трио тронула судей личным презентом, подарив открытки с рисунками украинских детей.

