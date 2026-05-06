'Разрушила семью'. 'Супермама' обвинила экс-невесту Parfeniuk в том, что она соблазнила ее мужа

Участница 11-го сезона проекта "Супермама", блогер Ника, более известная в сети как Никтарин (NIKTARIN), обвинила бывшую невесту артиста Parfeniuk Симбочку в разрушении ее семьи. По словам инфлюенсерки, они вместе снимали контент и в определенный период коллега по цеху якобы соблазнила ее мужа.

Видео дня

Соответствующее заявление Никтарин появилось в анонсе к новому выпуску шоу "Супермама". В ролике показали небольшой фрагмент разговора блогера с конкурентками, где она сообщила о драме в личной жизни.

"Мы снимали вместе контент. Симбочка была тем человеком, который разрушил нашу семью", – поделилась Никтарин.

Услышав личную историю блогера, другая участница "Супермамы" сделала короткий вывод: "Сенсация года! Симбочка увела мужа в Никтарин".

Реакция экс-невесты Parfeniuk

На громкие заявления коллеги по цеху уже успела отреагировать Симбочка. В своих Instagram-stories блогер решила пообщаться с подписчиками, от одного из которых получила вопрос: "Как ты отреагировала на то, что говорили о тебе на "Супермаме?". Симбочка не скрывала, что сильно разозлилась из-за слов Никтарин, ведь в реальности якобы делала все, чтобы спасти ее отношения.

"Я рвала и метала. Меня прям задело, потому что я сидела и думала: "Вот я напомагалась". Дважды их отвела от разрыва отношений, а тут такая х*йня, что я, наоборот, увела мужа", – написала интернет-деятельница.

Однако впоследствии, по словам Симбочки, они обсудили эту ситуацию с Никтарин и не имеют друг к другу претензий.

Отношения Симбочки и Parfeniuk

Романтическая история артиста и блогера развивалась довольно быстро. В 2023 году Parfeniuk сделал Симбочке предложение, а уже в марте 2024-го они стали родителями общей дочери Софии, однако не смогли пронести любовь через всю жизнь. Через полгода после появления ребенка на свет пара разорвала отношения.

Точку в романе они поставили не без скандалов. В одном из интервью Parfeniuk заявил, что Симбочка выставляла всю их жизнь "на показ" и пыталась транслировала слишком идеализированную картинку их романа, что ему совершенно не нравилось. Со своей стороны блогер сообщила, что причина разрыва была значительно серьезнее – певец позволял себе говорить оскорбительные слова и даже поднимать на нее руку, когда она была беременна.

"Была ссора такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднял, бросил на кровать, поэтому я ударилась животом о перила. Это был мягкий матрас, но все равно больно – у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит, и говорит: "Ты мерзость, ты жизни не стоишь", – делилась блогер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Симбочка во время концерта ударила парня из-за нелепой шутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!