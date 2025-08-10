Сделал предложение, но получил кулаком в лицо: Симбочка во время концерта ударила парня из-за нелепой шутки. Видео

На фестивале "Свитязь Фест" выступление группы Kalush Orchestra, к которому недавно присоединилась блогерша Симбочка, прервал неожиданный инцидент. Во время концерта на сцену неожиданно выбежал парень и решил публично сделать ей предложение руки и сердца. Однако романтическая сцена закончилась совсем не так, как он, вероятно, планировал.

Видео дня

Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в TikTok и начало собирать сотни комментариев. На кадрах видно, как мужчина, став на одно колено, обращается к Симбочке со словами: "Ты выйдешь за меня?"

Артистка сначала была растеряна, пыталась понять, не шутка ли это, и осторожно ответила: "Это неожиданно... Давай мы поговорим об этом. Просто это должно было быть не здесь, не сейчас. Давай я подумаю, хорошо?" Но вместо того, чтобы покинуть сцену, парень решил добавить фразу, которая мгновенно угнетала атмосферу: "Если бы здесь стоял Parfeniuk, ты бы долго не думала".

После этого реакция блогера была резкой – она несколько раз ударила его в лицо перед толпой зрителей и покинула сцену. Ухажер пытался успокоить девушку перед зрителями, но сделать это не удалось.

Сама Симбочка пока воздерживается от комментариев. Известно, что ранее она встречалась с украинским певцом Parfeniuk, автором хитов "Провела экскурсию", "Відриваючись" и "Врубай". У пары есть общая дочь София, однако их отношения завершились после двух лет совместной жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, как живет 21-летняя блогер Симбочка, которая уже попала в список Forbes. Интернет-знаменитость переехала в большой дом площадью 250-300 квадратных метров под Киевом, где сейчас живет с дочерью Софией и несколькими помощниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!