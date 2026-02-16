'Разревелась'. Муж-военный Елены Кравец сделал ей неожиданный сюрприз на День влюбленных прямо во время концерта. Видео

Муж актрисы Елены Кравец – военнослужащий Сергей – внезапно приехал на ее спектакль в Днепр и публично подарил цветы. Юмористка не ожидала такого жеста в День влюбленных, из-за чего, как призналась, расплакалась.

Видео с моментом сюрприза Кравец опубликовала в своем Instagram. Как объяснила актриса, после завершения моноспектакля "Можна я просто посиджу?" она принимала цветы, не подозревая, что через несколько секунд увидит мужа, который сейчас служит в другом городе.

"14.02 в Днепре спектакль завершался, а сюрприз от Сергея, моего мужа, только начинался. Не буду скрывать – поражена!" – поделилась Елена Кравец.

Актриса отметила, что вообще не ожидала такого жеста от мужа, с которым в браке 23 года, и в определенный момент это ее оконфузило. По словам юмористки, Сергей Кравец приехал всего на несколько часов к ней.

"Здесь я принимаю цветы и ничего не подозреваю. И вдруг вижу его. Это мой муж! Я не понимаю ничего, ведь он служит в другом городе. Он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно. Увидеться со мной 14.02. Разрыдалась... Не помню, что говорила в тот момент – растерялась совсем. Реву и благодарю", – добавила Елена Кравец.

В опубликованном ролике видно, как она обнимает его и вытирает слезы, а зрители аплодируют стоя.

Отметим, супруги Кравец очень редко появляются вместе на публике, что периодически становится почвой для слухов о трудностях в отношениях. Сама Елена Кравец ранее не скрывала, что в их семье были непростые периоды. В частности, в интервью Маше Ефросининой в 2021 году она говорила о кризисе среднего возраста у обоих и серьезных изменениях в жизни после рождения двойни в 2016 году.

В то же время в апреле 2025 года Сергей Кравец впервые за долгое время публично прокомментировал семейную жизнь. Он появился на премьере моноспектакля жены в театре имени Ивана Франко в Киеве и отметил, что, несмотря на трансформации, вызванные войной, чувства между ними удалось сохранить.

Дополнительные намеки на развод вызвали слова Кравец, сказанные со сцены во время моноспектакля в ноябре 2025 года. Тогда актриса рассказала личную историю, связанную со смертью матери, и призналась, что на вопрос мамы о наличии мужа ответила утвердительно, хотя сразу отметила, что это была неправда. Этот эпизод восприняли как намек на изменения в ее личной жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, масла в огонь подлил также недавний комментарий Елены Кравец журналистке Наталье Тур относительно ее брака. Юмористка слухи о разрыве объяснила фразой-статусом "Все сложно", при этом уточнив, что официально они с Сергеем не разведены.

