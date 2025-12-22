Раздражает, что обвиняют только Путина: актер-воин объяснил, что не так с украинцами и для чего на самом деле россияне пришли в Украину

Украинский актер Андрей Фединчик, который после начала полномасштабного вторжения присоединился в ряды ВСУ, а впоследствии был уволен в запас по состоянию здоровья, резко раскритиковал внутренние конфликты среди украинцев и объяснил, почему не стоит обвинять в войне только диктатора Владимира Путина. Он объяснил, почему такая позиция является ошибочной.

Видео дня

По словам Фединчика в интервью Алине Доротюк, не менее болезненной проблемой является потеря общественного единства, которая была в начале полномасштабного вторжения. Актер признает, что это закономерный процесс, однако нынешний уровень взаимной агрессии внутри страны считает разрушительным.

Говоря о состоянии украинского общества, Фединчик отметил, что сегодня энергия часто направляется не на борьбу с врагом, а на взаимные обвинения. Он привел примеры публичных ссор в соцсетях, когда под давлением оказываются волонтеры, военные или люди, которые были вынуждены демобилизоваться по состоянию здоровья.

"У нас все очень просто: не умер на войне – "отсиделся", потерял здоровье, списался – "откупился", – объяснил он. – Умер на войне, защищая, все говорят: "А чего туда надо было идти?" Что бы ты ни сделал, ты не прав. И эта вся энергия идет на то, чтобы уничтожать друг друга. Да направьте ее на врага!"

Отдельно он высказался о теме отдыха во время войны. Фединчик признает право людей на короткую перезагрузку и отмечает, что военные воюют именно за то, чтобы гражданские могли жить. В то же время он предостерегает от демонстративной роскоши. По его словам, публичные гуляния и показательное празднование создают ощущение, будто войны не существует, и это болезненно воспринимается теми, кто находится на фронте или потерял близких.

"Все ребята там для того, чтобы здесь люди могли хотя бы на час не думать о войне. Но не надо устраивать пир во время чумы. А вот когда ты видишь, что идет какая-то такая тотальная роскошь и все гуляют и будто вообще войны нет, – это выбивает. Тогда хотя бы делайте это закрыто, не выкладывайте напоказ, не тригерируйте. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, насколько это возможно. Пейте шампанское. Просто не надо это об этом кричат: "А мы здесь пьем шампанское, а вы там воюете", – отметил военный.

Почему Россия напала и кто за это ответственен

Комментируя истинные мотивы российского вторжения, Фединчик категорически отрицает тезис о войне за территории. По его убеждению, цель РФ – уничтожение украинцев как нации. Он напомнил об исторических примерах репрессий против украинской интеллигенции, расстрелов, ссылок и системного уничтожения идентичности в XX веке.

По словам актера, в случае полной оккупации страны первыми под удар попали бы блогеры, артисты, поэты, военные – все, кто формирует украинскую культурную и национальную основу.

"У нас нет выбора другого. Нас пришли уничтожить. Мое личное мнение: никто не пришел сюда за территориями. Главная задача уничтожить нас как нацию. И эта задача стоит уже давно", – подчеркнул Фединчик.

В то же время виноват в этом нападении не один Путин, а весь российский народ. По словам актера, значительная часть оккупационных войск сознательно идет убивать за деньги, подписывая контракты для решения собственных финансовых проблем.

"Это не только Путин. Люди сюда приходят, в большинстве, просто за деньги. Они подписывают контракт убивать людей, чтобы закрыть свои потребности, например, берут кредиты на квартиры и т.д., и приходят нас убивать за деньги", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Фединчик перенес сложную операцию на спину, из-за проблем с которой демобилизовался. Ему установили титановые импланты в позвоночник, поскольку происходило постоянное давление на спинной мозг и нервы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!