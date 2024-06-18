Раскрыта причина, почему принц Уильям и его дети не смотрели в камеру на фото в День отца

Ко Дню отца, который в этом году пришелся на 16 июня, принц и принцесса Уэльские опубликовали праздничное фото, на котором принц Уильям и его дети повернуты спиной к камере. Это озадачило фанатов, но на самом деле снимок имел скрытый смысл и был тесно связан с праздником.

Видео дня

На первый взгляд, фотография, появившаяся в Instagram супругов, изображала семью (но без Кейт Миддлтон), смотрящую на безграничное море. Итак, даже в комментариях фанаты написали: "Это шикарное фото! Смотрите в будущее вместе". Однако причина такого ракурса только в том, что принц пытался передать ощущение близких отношений с детьми.

Как утверждает эксперт по языку тела Джуди Джеймс Daily Express, это трогательное фото говорит об "интимности" семьи, то есть о собственной идиллии и взаимопонимании. Стоит отметить, что если бы члены семьи были повернуты лицом к фотографу Кейт Миддлтон, то это скорее расценивалось как гордость.

"Когда они фотографируются сзади, они избегают общения с камерой. Это говорит о том, что этот интимный и полный любви момент пойман, а не "шоу-пони", на котором позируют, чтобы порадовать зрителя", – пояснила Джеймс.

В комментарии The Sun она добавила: "Уильям в большой степени является защитником здесь, он протягивает обе руки, чтобы окружить своих детей в "крылатом" жесте, словно пряча их под своими крыльями. Шарлотта здесь изображена как папина дочка, которая наклоняется к отцу и обнимает его за талию. Джордж и Луи демонстрируют язык тела, свидетельствующий о желании объявить, что они считают себя здесь достаточно взрослыми".

"Мы любим тебя, папа. С днем отца. G, C & L", – говорилось в описании к опубликованному фото. В частности, "G, C & L" является аббревиатурой первых букв имен детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж (George), Шарлотта (Charlotte) и Луи (Louis).

Поводом воспользовался и сам принц Уильям и поздравил отца с праздником, опубликовав редкое семейное фото с ним. На снимке Чарльз III в молодости играет в мяч вместе с маленьким Уильямом. "С днем отца, Па. У", – написал он, где "У" расшифровывается как "Уильям".

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Кейт Миддлтон заметил интересный момент, когда во время The Trooping The Color ехал с мамой в карете в Букингемский дворец. Вокруг стояло немало людей, но они были счастливы снова увидеть принцессу, которая не появлялась на людях полгода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!