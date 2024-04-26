Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин впервые назвали причину разрыва и рассказали, почему парная терапия им не помогла

Журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай рассказала о расставании со своим экс-женихом – адвокатом Евгением Порининым. Пара была вместе более 5 лет, однако в апреле 2023-го стало известно о разрыве.

На шоу "30+" блогер пригласила Поринина и своего товарища Евгения Яновича. Темой нового выпуска стала "дружба между бывшими". Собеседники подняли вопросы парной терапии.

Эсхакзай и ее экс-бойфренд ходили к психологу в надежде спасти отношения. Впрочем, влюбленным это не помогло, а наоборот только подлило масло в огонь: пара начала еще больше ссориться. По словам Поринина, записаться на терапию была идея девушки. Всего они посетили три сессии с психологом.

В конце концов, Рамина и Евгений разошлись. На шоу экс-любовники признались, что потеряли чувства друг к другу. Эсхакзай поднимала проблемную тему, впоследствии об этом заговорил и мужчина. "У нас наверное последние два года были такие отношения, которые можно было прекращать на самом деле", – говорит журналистка.

Она вспомнила сообщение, которое когда-то прислала Поринину: "Я написала, что я благодарна тебе за два момента в своей жизни: это когда я тебя встретила и когда мы расстались". Однако бывшие сохранили взаимоуважение и остались в дружеских отношениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о разрыве Рамины Эсхакзай со своим женихом после 5 лет отношений: они готовились к свадьбе. Детальнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!