Работала с Верховной Радой, Нацбанком и не только: в сети выяснили, кто стал новой девушкой ветерана 'Терена'. Фото

Личная жизнь ветерана российско-украинской войны и главного героя шоу "Холостяк 13" Александра "Терена" Будько снова оказалась в центре внимания, ведь он официально подтвердил, что находится в отношениях. 29-летний общественный деятель не спешит вдаваться в подробности романа или раскрывать личность возлюбленной, однако в сети уже успели провести небольшое расследование и выяснить о женщине интересные факты.

Согласно информации, что появилась в Telegram-канале Instaмания, сердце "Терена" завоевала 33-летняя Екатерина Смачило. Она имеет опыт работы с государственными учреждениями, а сейчас активно развивает собственное дело.

Что известно об избраннице "Терена"

Как рассказала Екатерина Смачило в своем Instagram, она родилась в городе Ровно, где прожила до 16 лет. Сейчас возлюбленная Олександра Будько живет в Киеве.

Более 10 лет Смачило работала в сфере политического и кризисного пиара, а также участвовала в европейских проектах, связанных с послевоенным восстановлением Украины. Она имеет опыт работы с Верховной Радой, Нацбанком, Министерством юстиции и областными администрациями.

Кроме того, Екатерина Смачило основала читательский клуб и образовательно-развлекательный проект, целью которого является показать многогранность украинской литературы. Да и вообще в соцсетях предпринимательницы довольно много постов, посвященных национальным традициям и культуре.

Александр Будько рассказал о новом романе

"Терен" впервые появился на публике в компании избранницы в декабре этого года, посещая концерт в столичном "Дворце спорта". Пара почти все время держалась за руки и часто обменивалась нежными взглядами.

Во время разговора с журналистам ветеран войны не избегал вопросов о личной жизни, хотя и был несколько сдержанным в ответах. О партнерше он высказался так: "Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет".

Решил "Терен" не держать интригу и насчет того, сколько длится их роман: "Не так давно. Не год, как можно понять из новостей. Да вот буквально с зимы".

