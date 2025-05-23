Экс-'холостяк' Александр 'Терен' развеял популярные мифы о сексе на шоу, сценарии и праве не выбрать никого

Герой романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько открыто рассказал о внутренней кухне проекта, развеяв сразу несколько распространенных мифов. Он коснулся таких интересных для зрителей тем, как сценарность шоу, интимные отношения между участниками и возможность оставить финал без выбранной девушки.

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Ведущая интервью Рамина Эсхакзай, которая в свое время была участницей "Холостяка 5", поделилась собственным опытом и тем самым предоставила ценный контекст. Вместе с "Тереном" они обсудили, как работает команда проекта, кто организует свидания, как формируется нарратив сезона и насколько свободу выбора имеет главный герой.

Никаких сценариев

Одной из самых распространенных теорий вокруг "Холостяка" является мнение, что все реплики "холостяка" прописаны сценаристами. Однако Рамина, которая была участницей одного из сезонов, опровергла это: "Я, со стороны участницы, могу сказать, что мне никто ничего не говорил говорить. Было общение с психологом, было общение с редакторами, которые могли повлиять на мое мнение, но я говорила все полностью, что хочу, в тех обстоятельствах, которые мне были предложены".

Александр "Терен" подтвердил ее слова. "Никто переписывать не будет", – подчеркнул он, добавив, что его ответы и выбор оставались его личным решением в рамках определенных ситуаций.

Как устроены свидания на шоу

Александр "Терен" подробно объяснил, как формируются свидания, и отметил, что процесс организации – командная работа, в которой главную роль играют редакторы и сценаристы. "Это огромная машина, это куча задействованных людей, куча локаций. Все обсуждалось, все договаривалось. Они также спрашивали какие-то мои пожелания, предлагали, что можно организовать. Очевидно, что они исследовали меня перед этим и общались со мной по моим интересам. Помогали создавать эти свидания и выбирать, с кем можно пойти. Что-то я мог предложить", – рассказал он.

Без избранной в финале – возможно

Еще одна тема, которую затронул Александр Будько, – возможность не выбрать ни одну из участниц в финале. Он отметил, что такой вариант действительно обсуждался и допускался продюсерами.

"Ну, скажу откровенно, что был момент, когда мы разговаривали о том, чтобы никого не выбрать. Я сказал, что это о честности. Давайте, если мы этот сезон делаем социальным, честным, то выйдем из такой коммуникации, что действительно это реально за два месяца даже хоть бы там было сто девушек. Никого не выбрать – это нормально", – заявил он.

Секс на проекте "Холостяка 13"

Одним из самых интригующих вопросов к героям шоу является тема интима между участниками. Однако это разрешено только, когда в проекте остается две участницы-финалистки. Александр "Терен" ответил на вопрос, был ли тогда секс, четко и категорично: "Конечно, что нет".

"Ты даже не можешь говорить вне камер, не то чтобы сексом заниматься. Я ни с кем из финалисток не оставался на ночь. Я не знаю, кто что выбирает, но нет, секса не было никакого ни во время проекта, ни после", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" впервые назвал причину расставания с Инной Белень после "Холостяка 13". По словам общественного деятеля, ему довольно сложно назвать взаимодействие, которое было между ним и волонтеркой после проекта романтическими отношениями, ведь они довольно редко виделись друг с другом и не имели эмоциональной близости.

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