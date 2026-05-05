Кристина Горняк решила сменить фамилию через четыре года после развода с Остапчуком и развязала юридическую 'войну': это еще не конец

После развода с украинским шоуменом Владимиром Остапчуком в 2022 году нотариус Кристина Горняк оставила фамилию экс-супруга, однако теперь планирует официально вернуть девичью. Она раскрыла, что скоро по документам снова будет "Горняк", но, что интересно, это событие пока не вычеркнет окончательно бывшего избранника из ее жизни. Нотариус подала заявление в полицию против ведущего и его жены Екатерины Остапчук.

Причиной развязать юридическую "войну", по словам Горняк, стало то, что экс-супруг с новой избранницей портят ее профессиональную репутацию и нарушают спокойствие. Об этом она заявила в интервью на YoTube-канале "Топові зірки".

Как отметила Кристина Горняк, сначала она пыталась отстоять свою честь в публичном пространстве. Нотариус дала интервью Алине Доротюк, где раскрыла, каким для нее был брак с Владимиром Остапчуком, но теперь решила защищаться в правовом поле.

"Я работаю 16 лет, у меня идеальная репутация в работе. Я просто решила выйти и защитить себя. Я очень ценю свою работу и репутацию. Рассказывать, что я не такая нотариуска, чего-то не знаю, не умею или работаю в каких-то схемах – это для меня табу. Поэтому я вышла и защищалась. На этом не конец. Я иду в юридическую плоскость защиты, сейчас мы с моим адвокатом подаем в полицию за то, что мой покой нарушается. Не буду все разглашать", – сообщила экс-супруга ведущего.

Скандал между Горняк и Остапчуком

С момента развода четыре года назад между Остапчуком и Горняк продолжались разборки из-за дома в одном из элитных коттеджных городков под Киевом, который они приобрели во время брака. Экс-супруги не успели завершить ремонт в недвижимости, поэтому ведущий сделал это с любимой Екатериной Остапчук. Более того, шоумен хотел оформить прописку в жилье новой жене без согласования с Горняк. Такое развитие событий вызвало большое возмущение у нотариуса, поэтому она устроила публичную ссору с Екатериной Остапчук.

Точка в конфликте якобы была поставлена в феврале этого года, через несколько дней после того как стало известно, что недвижимость разрушена в результате очередного российского обстрела. Владимир и Екатерина Остапчуки сообщили, что отказываются от судебных споров и начинают процедуру дарения доли недвижимости, принадлежащей ведущему, другим людям.

"Были у адвоката. Коллективно решили, что тягаться по судам с ней еще несколько лет, чтобы она делала на этом контент, и удовлетворить ее таким образом в желании получить наше внимание и быть с нами связанной, мы не хотим. Спокойствие дороже", – отметила жену Остапчука.

Кристина Горняк почти сразу отреагировала на это заявление. В своих InstaStories нотариус саркастически предположила, что суд, которым ей угрожали, вероятно, "отменяется", а также поинтересовалась, когда состоятся нотариальные действия.

