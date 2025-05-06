Пять тысяч или больше? Ольга Сумская выяснила, какую пенсию на самом деле получает 80-летний Василий Зинкевич

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская узнала, какую пенсию получает эстрадный исполнитель и бывший участник групп "Смерічка" и "Світязь" Василий Зинкевич. В последнее время исполнитель почти не появляется на публике и избегает интервью, однако его коллега по сцене Иван Попович сообщил, что 80-летний певец якобы получает ежемесячную выплату в размере 5 тысяч гривен, и это подхватили медиа.

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Такая информация вызвала настоящее возмущение у Сумской. Она обнародовала пост на личной странице в Facebook, где обратилась к Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку, правительству и Минкульту с просьбой повлиять на ситуацию.

"Боже, это шок. Василий Зинкевич. Наша большая и безоговорочная любовь, наш образец благородства, человечности, искренности, легенда украинской эстрады, имя которого входит в Золотой фонд украинской музыки XX века, фронтмен ВИА "Смерічка" и группы "Світязь", легендарный артист, который только что отпраздновал 80-летие! Получает пенсию 5 тысяч гривен! Как такое может быть? Обидно, больно и непонятно", – написала исполнительница.

Однако впоследствии звезда удалила сообщение из соцсети. Выяснилось, что информация о такой малой сумме выплат оказалась ложной. Как отметила Ольга Сумская, из-за своего неравнодушия она распространила непроверенные данные, ведь просто хотела помочь легендарному исполнителю.

"Прошу прощения. Информация о пенсии в размере 5 тыс. грн. для Василия Ивановича оказалась ложной. Вывод: всегда проверяйте информацию! Что ж, хотела помочь легенде, почитала новости, была взволнована, тегнула руководство. Желаем крепкого здоровья и многих лет народному артисту!" – отметила певица.

Общаясь с пользователями сети в комментариях, артистка отметила, что информацию о малом размере выплат ей лично опроверг Василий Зинкевич. Позже подписчица Ольги Сумской несколько с иронией спросила: "Все таки 5 500 грн?", на что артистка ответила: "Слава Богу, нет". Поэтому, судя по этим комментариям, Василий Зинкевич получает пенсию больше, чем 5 тысяч гривен.

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