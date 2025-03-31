Анна Алхим показала женатого мужчину, с которым крутила роман и со скандалом разошлась: кто это и как на измену отреагировала его жена

Украинская блогер Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" общаться на русском языке, снова оказалась в центре громкого скандала. Долгое время она интриговала подписчиков, намекая на отношения с женатыми мужчинами, однако не раскрывала имена. Но на этот раз все пошло по-другому: после двух лет тайного романа она решила рассказать правду. Главным героем этой истории оказался бизнесмен Константин Валеулин – совладелец инвестиционно-промышленной группы "AES Group" и бывший финансист футбольного клуба "Металлист 1925".

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Своего избранника блогер не раскрывала. Она лишь намекала на роскошные подарки от поклонников и рассказывала о своих предпочтениях отношениям с женатыми мужчинами. Однако недавно Анна Алхим сделала признание в подкасте Василия Тимошенко: два года была любовницей Валеулина, который на тот момент имел жену и ребенка.

Она призналась, что впервые в жизни требовала от мужчины развода, ведь была убеждена, что они созданы друг для друга.

"Мы были два года вместе. У меня было много женатых мужчин и никогда не стоял вопрос о разводе. Им было хорошо и мне. То есть живите со своими женами. Но этот человек единственный, от которого я не то чтобы требовала развода, а "душила". Это было принципиально. И когда-то я поверила, что он будет со мной. Но я просто устала, хотя как раз его могла дожать. Очень сильные чувства были. Очень! Просто я из этого выросла", – поделилась Алхим.

Кто такой Константин Валеулин

Константин Валеулин – небезызвестное лицо в бизнес-среде Украины. Он является совладельцем инвестиционно-промышленной группы AES Group, которая, в частности, приобрела Артемовский спиртовой завод после приватизации. Валеулин также неоднократно оказывался в центре расследований по обвинениям в теневых схемах на рынке спирта и горючего.

Кроме бизнеса, Константин был председателем наблюдательного совета футбольного клуба "Металлист 1925". Однако его финансирование клуба прекратилось в августе 2023 года, что повлекло за собой ряд противоречивых заявлений в спортивной среде.

Известно, что мужчина женат на женщине, по имени Дарья, с которой они воспитывают несовершеннолетнюю дочь. Именно она стала центральной фигурой в дальнейшем развитии скандала.

Как отреагировала жена

После расставания с блогером Константин вернулся в семью, а его жена Дарья сделала показательный жест – опубликовала фото с мужем с подписью: "Семья и любовь – не всегда тишина, но всегда вместе".

Это очень задело Алхим, которая восприняла публикацию как провокацию. Она решила ответить в TikTok – обнародовала серию совместных фото с Константином и намекнула, что его жена просто пытается продемонстрировать свою победу.

"Я бы не начинала это все, если бы не утренняя фотография Дарьи Сергеевны. Она меня очень расстроила. В завершение еще раз подведу итоги. Три месяца назад я приняла решение, которое помогло защитить мое эмоциональное благополучие. Сейчас я сталкиваюсь с попытками вернуть меня в прошлое из-за манипуляций, в частности со стороны женщины, которая, судя по ее действиям и эмоциональному образу, в позиции жертвы пытается подчеркнуть связь с мужчиной, будто он мне все еще нужен", – отметила скандальная блогер.

Несмотря на публичные заявления о завершении истории, скандал не утихает. Анна Алхим утверждает, что Константин до сих пор пытается ее вернуть и даже преследует. По ее словам, они случайно встретились на одной из заправок, где между ними якобы произошла ссора, а затем бизнесмен ждал ее у дома.

"Вчера (29 марта. – Ред.) до часу ночи с Константином Сергеевичем билась и ругалась на заправке. Потом он стал у меня под домом и я просто не могла зайти, потому что он хотел поговорить, а мне с ним разговаривать не о чем. Уже три месяца", – заявила Алхим.

Блогер уверяет, что поставила точку в этой истории, ведь поняла свои ошибки и стремится двигаться дальше.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Алхим призналась о неудавшейся попытке самоубийства, на что ее "вдохновил" экс-муж Седоковой. По словам интернет-деятельницы, в последнее время в ее жизни произошло много сложных и травмирующих события, поэтому она хотела покончить с собой.

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