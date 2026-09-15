"Команды "фас" не было". Народный артист Украины рассказал о выезде из оккупированного Донецка и сделал неожиданное признание о городе

Народный артист Украины Виктор Жданов вспомнил, как в 2014 году покидал оккупированный Донецк. Семья практически не брала с собой вещей и уезжала фактически в том, что было на них. Сегодня актер признается: возвращаться в город, где прошли годы его жизни и работы, его не тянет.

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В интервью OBOZ.UA Жданов рассказал, что после начала оккупации еще несколько месяцев оставался в Донецке. Он много лет работал в местном музыкально-драматическом театре, однако в мае 2014 года семья в конце концов уехала из города.

После захвата города российскими войсками театр оказался в условиях оккупации, однако в первые месяцы, по словам актера, ситуация еще не казалась столь опасной. "На тот момент просто не было команды "фас". Не было такого, чтобы они сразу начали сильно проявлять себя. Наоборот, сначала агитировали: "Мы хорошие, добрые". Все началось еще в феврале, а мы пробыли в Донецке до мая. Боялись ли мы? Как-то этого не было. Они тогда особо себя не показывали – все было так непринужденно, спокойно. Позже уже стало иначе", – вспомнил Жданов.

В то же время именно в этот период в театре произошел эпизод, который актер помнит до сих пор. Во время спектакля "Слепой" по поэме Тараса Шевченко, в котором он играл, зрители после завершения постановки неожиданно поднялись со своих мест и начали выкрикивать "Слава Украине!": "Мы стоим на сцене и не можем понять, что происходит. А потом смотрим – весь зал встал: девятьсот человек. И это было настолько впечатляюще!.. Мы тогда еще думали, что, может, ситуация изменится, что люди покажут, что они на самом деле думают. Но не получилось".

"Когда мы оттуда уезжали, то почти ничего и не взяли, – продолжил артист. – Поехали в шортах – вот и все", – вспомнил актер. По словам Жданова, он никогда особо не привязывался к вещам: "Наша квартира? Ну и что? Меня туда не тянет. Я вообще не привязываюсь к вещам. Ну что, буду по какой-то куртке скучать? Я уже из нее вырос".

В то же время Жданов признается, что не планирует возвращаться в Донецк даже после окончания войны. За годы оккупации он потерял связь со многими людьми, которые там остались: "Ни с кем оттуда не общаюсь. Так получилось – разошлись, как-то все рассыпалось. Клуб по интересам, что ли… Те, кто посчитал нужным уехать, уехали".

"Я и не скучаю по Донецку, – признался артист. – Просто больно смотреть на то, что там происходит. Я родился и вырос в Херсонской области, а много лет работал в Херсонском музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша. Вот это мое место силы. А Донецк… Он не успел стать для меня родным. Хотя с точки зрения творчества – там было всё, многое сделали, пережили. Но вот чувствовать себя так, как чувствую себя, например, здесь, в Киеве, – такого ощущения у меня там не было. Ощущение свободы. С-во-бо-ды, понимаете?"

Ранее OBOZ.UA писал, что жена актера, народная артистка Украины Елена Хохлаткина, признавалась нам: больше всего из всего, что осталось в Донецке, она скучает по вещам, которые хранили семейную память: "Очень скучаю по фотографиям – нашим с мужем, альбомам детей. А все остальное – у меня уже есть. За те годы, что я там не живу, купила себе новые книги и другие вещи. В моей квартире висела копия иконы "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, которую мне подарили, – она мне очень нравилась. Когда уезжала, хотела забрать ее, но потом подошла и попросила ее оберегать наш дом. И ждать нас".

Сейчас актриса работает в столичном театре им. Франко (муж, дочь и сын – тоже работают там), однако собственного жилья у нее до сих пор нет: "В Киеве мы все эти годы снимаем жилье средств, чтобы приобрести свое, не было и нет. Мы не раз меняли и квартиры, и районы. Эмоционально они тоже теплые, уютные – я все делаю для этого".

Полное интервью с Виктором Ждановым читайте на OBOZ.UA здесь.

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